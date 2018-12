Die amerikanische Drogerie- und Apothekenkette Walgreens dreht trotz eines überraschend kräftigen Gewinnsprungs an der Kostenschraube. In den kommenden drei Jahren sollen die jährlichen Kosten des Unternehmens um mehr als eine Milliarde US-Dollar (877 Mio Euro) sinken, teilte die im US-Börsenindex Dow Jones gelistete Walgreens Boots Alliance am Donnerstag in Deerfield mit.

Ein Umbau des Pharma-Großhandels und im Endkundengeschäft in Chile und Mexiko sollen dazu beitragen, die Finanzpläne des Managements für das kommende Jahr zu erreichen. Hinzu kommt eine Neuorganisation im Apothekengeschäft in den USA sowie im Drogeriegeschäft in Großbritannien. Erst einmal kosten die Maßnahmen jedoch Geld. Das Unternehmen schrieb von "signifikanten" Kosten, nannte jedoch keine Summe.

Im ersten Geschäftsquartal bis Ende November steigerte Walgreens seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 33,8 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn legte um sechs Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 1,1 Milliarden Dollar, rund ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Damit übertraf Walgreens auch die Erwartungen von Analysten./stw/bgf/fba

