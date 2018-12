Offenbar hat US-Notenbankchef Powell die Zeit beim Zähneputzen nicht genutzt. Zumindest nicht zum Nachdenken darüber, was ich vor zwei Wochen geschrieben habe. Wie bei der Zahnpasta wird es auch beim Notenbankgeld nicht funktionieren, was herausgedrückt wurde, zurück in die Tube zu kriegen. Und ich lag offenbar richtig mit meiner Einschätzung, dass Powell und Kollegen dies noch nicht realisiert haben. ...

