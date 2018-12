München (ots) - Der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft widmet sich aktuell schwerpunktmäßig dem Themenfeld Gesundheit und Medizin. Laut Zukunftsrat ist unser Gesundheitssystem von einer Reihe von Ineffizienzen geprägt, die sich negativ auf die Kosten und die Versorgungsqualität auswirken. So sind beispielsweise Prozesse und Akteure zu wenig miteinander vernetzt. "Dreh- und Angelpunkt sind eine systematische Erfassung, Auswertung und Nutzung von Daten über eine elektronische Patientenakte. Das ist der Schlüssel für deutliche Effizienzgewinne, mehr Transparenz und qualitative Verbesserungen in der Versorgung. Die Datenhoheit muss dabei beim Patienten bleiben. Er kann behandelnden Ärzten, Krankenhäusern oder Dritten Zugriff auf die Daten gewähren", betont Alfred Gaffal, Präsident der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und Zukunftsrats-Vorsitzender.



Gaffal kritisiert: "Aktuell gibt es in Deutschland zwar eine elektronische Gesundheitskarte, sie enthält aber keine relevanten Gesundheitsdaten und bleibt trotz Milliardeninvestitionen weit hinter den technischen Möglichkeiten zurück. Deshalb muss eine leistungsfähige elektronische Patientendatenverwaltung jetzt endlich umgehend umgesetzt werden."



Eine elektronische Akte ermöglicht etwa ein individuelles, gebündeltes Gesundheitsprofil und dadurch beispielsweise auch neue Möglichkeiten der Prävention und Therapie. Zudem verbessert sie den Informationsfluss zwischen allen beteiligten Akteuren und trägt dazu bei, Behandlungsfehler und gefährliche Wechselwirkungen zwischen Medikamenten zu minimieren. Außerdem stehen digital gespeicherte Befunde allen behandelnden Ärzten sofort zur Verfügung. Das hilft, Mehrfach-Untersuchungen zu vermeiden. Auch der Forschung eröffnet eine Nutzung dieser Daten ganz neue Möglichkeiten, unter anderem mit dem Einsatz von Big-Data-Methoden.



Durch einen wesentlich stärkeren IT-Einsatz und Automatisierung können laut Zukunftsrat auch die Abläufe in Praxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen optimiert werden. "Heute verbringt ein Arzt rund 30 Prozent der Zeit mit administrativen Aufgaben. Mit intelligenten digitalen Prozessen kann viel Zeit gespart werden, die dann der Patientenbetreuung zugutekommt", so Gaffal.



Über den Zukunftsrat: Der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft wurde im Mai 2014 von vbw Präsident Alfred Gaffal initiiert. Er hat gemeinsam mit dem Präsidenten der Technischen Universität München, Professor Wolfgang A. Herrmann, den Vorsitz des Gremiums inne. Darüber hinaus gehören dem Zukunftsrat weitere Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Staatsregierung an. Das Gremium versteht sich als Impulsgeber für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Technologie- und Innovationsstandorts Bayern.



Weitere Informationen zum Zukunftsrat, zur vbw Studie und zu den Handlungsempfehlungen: www.vbw-zukunftsrat.de



