Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13:25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.509,40 +0,20% -7,01% Euro-Stoxx-50 3.013,95 -1,23% -13,98% Stoxx-50 2.768,88 -0,80% -12,87% DAX 10.661,56 -0,97% -17,47% FTSE 6.743,59 -0,33% -11,99% CAC 4.707,86 -1,46% -11,38% Nikkei-225 20.392,58 -2,84% -10,42% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,62 -12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,77 48,17 -2,9% -1,40 -18,5% Brent/ICE 55,75 57,24 -2,6% -1,49 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,41 1.243,10 +1,0% +12,31 -3,6% Silber (Spot) 14,75 14,60 +1,0% +0,15 -12,9% Platin (Spot) 792,30 785,50 +0,9% +6,80 -14,8% Kupfer-Future 2,70 2,72 -0,8% -0,02 -19,6%

Die Ölpreise fallen nach der Zinserhöhung der US-Notenbank und deren Zinsausblick 2019 auf den tiefsten Stand seit 15 Monaten. Für Druck sorgt einer erhöhte Konjunkturskepsis, zumal die US-Notenbanker in ihrem Konjunkturausblick verhaltener klingen, zugleich aber zwei weitere Zinserhöhungen avisieren nach bislang drei. Die leicht gesunkenen US-Rohöllagerbestände konnten den Abwärtstrend am Vortag nur kurzzeitig stoppen. Während die Sorgen um eine möglicherweise nachlassende Ölnachfrage neue Nahrung erhalten haben, schwelt das Problem der hohen Ölförderung weiter - auch nachdem die Opec-Staaten und Russland jüngst Förderkürzungen vereinbart hatten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den deutlichen Abgaben an der Wall Street am Vortag dürfte es am Donnerstag zu einer leichten Erholung kommen. Die Fed hat zwar wie mehrheitlich erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 bis 2,50 Prozent erhöht; mehr erhofft hatte sich der Markt aber von den Zinsaussichten. Für 2019 avisiert die Fed nun statt drei Erhöhungen nur noch zwei. Weil am Zinsterminmarkt zuletzt allerdings nur noch ein Zinsschritt für 2019 eingepreist wurde, macht sich Enttäuschung breit. Unter den Einzelwerten legen Celanese vorbörslich zu. Wie der Index-Betreiber S&P Dow Jones mitteilte, wird die Aktie ab dem 24. Dezember den Platz von Express Scripts in dem viel beachteten US-Index einnehmen. Express Scripts wird gerade von Cigna übernommen. Einer Mitteilung an die Börsenaufsicht zufolge hat der aktivistische Investor Carl Icahn seinen Anteil an dem Konsumgüterunternehmen Newell Brands auf 9,9 Prozent von zuvor 8,3 Prozent erhöht. Im April hatte das Unternehmen zugestimmt, vier neue Vorstandsmitglieder auf Vorschlag von Carl Icahn einzusetzen, darunter dessen Sohn Brett Icahn. Die Aktie wird noch nicht gehandelt, nachbörslich legte sie aber um 5,1 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q, Waterloo

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q, Beaverton

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 206.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Dezember PROGNOSE: +15,0 zuvor: +12,9 16:00 Index der Frühindikatoren November PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Von den Tagestiefs erholt, aber weiter im Minus zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmittag. Zu verdauen gilt es die eher falkenhaft aufgenommene geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank vom Vorabend. Die Fed hat zwar wie mehrheitlich erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 bis 2,50 Prozent nach oben genommen; mehr erhofft hatte sich der Markt aber von den Zinsaussichten. Für 2019 avisiert die Fed nun statt drei Erhöhungen nur noch zwei. Weil am Zinsterminmarkt zuletzt aber nur noch ein Zinsschritt für 2019 eingepreist wurde, macht sich Enttäuschung breit. Verunsichernd wirkt neben dem Zinsausblick, dass Fed-Chef Jerome Powell eine moderatere Wirtschaftsentwicklung im kommenden Jahr erwartet. Am Aktienmarkt sind die sichereren Häfen gesucht - als defensiv geltende Versorger-, Pharma- und Telekomwerte. Auf der anderen Seite kommen Technologiewerte (minus 1,6 Prozent) wie auch Rohstoffaktien (minus 2,7 Prozent) unter Druck. Der Sektor der Ölwerte verliert 1,8 Prozent, weil die Ölpreise weiter fallen. Für Airbus geht es um 6 Prozent abwärts. Als Auslöser wird im Handel auf einen Bericht der Zeitung Le Monde verwiesen, wonach das US-Justizministerium ein Verfahren eröffnet haben soll. Es gehe um Korruptionsvorwürfe, die Strafe könne in die Milliarden gehen, heißt es weiter. Airbus wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern, hat allerdings mitgeteilt, mit den US-Behörden in Abstimmung mit den britischen und französischen Behörden, die ebenfalls ermitteln, zu kooperieren. Deutsche Bank knicken deutlich ein, mit 7,12 Euro wurde ein neues Allzeittief markiert. Allerdings geben auch andere Bankaktien wie Commerzbank oder UBS stark nach um rund 4 Prozent. Hierbei könnte die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen eine kursbelastende Rolle spielen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:41 Mi, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1462 +0,66% 1,1420 1,1430 -4,6% EUR/JPY 128,09 +0,12% 127,77 128,23 -5,3% EUR/CHF 1,1335 +0,15% 1,1340 1,1337 -3,2% EUR/GBP 0,9040 +0,24% 0,9026 0,9029 +1,7% USD/JPY 111,74 -0,60% 111,88 112,20 -0,8% GBP/USD 1,2680 +0,48% 1,2654 1,2653 -6,2% Bitcoin BTC/USD 4.049,50 +9,17% 3.710,50 3.787,26 -71,8%

Der Dollar profitierte zunächst deutlich von den Zinsaussagen, auch weil es Akteure gab, die darauf setzten, dass die vierte Zinserhöhung im laufenden Jahr ausbleiben würde. Inzwischen hat der Dollar die Gewinne aber komplett wieder abgegeben - und das auf breiter Front. Mit 1,1462 Dollar liegt der Euro in der Zwischenzeit sogar über dem Niveau von vor der US-Zinsanhebung. Am Markt herrschen Zweifel, inwieweit die US-Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen tatsächlich anheben wird.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Vor dem Hintergrund der vierten Zinserhöhung der US-Notenbank in diesem Jahr und vor allem des weniger taubenhaft als erhofft ausgefallenen Zinsausblicks haben sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag mit zum Teil deutlichen Abgaben gezeigt. Zuvor hatten bereits die US-Börsen mit kräftigen Abgaben reagiert. Steigende Zinsen schmälern tendenziell die Attraktivität von Aktien und erhöhen die Kosten der Unternehmensfinanzierung. In Tokio fiel der Nikkei-Index auf den tiefsten Stand seit September 2017. Die japanische Notenbank hat wie erwartet ihr Geldpolitik unverändert gelassen und sorgte ihrerseits für keine Impulse. Der Yen zog kräftig an und belastet damit zusätzlich die Aktienkurse. Die Ölpreise setzten ihre Abwärtstendenz fort und belasteten die Werte des Sektors. So gaben in Sydney Woodside und Oil Search 1,7 bzw. 1,2 Prozent ab. Rohstoffwerte verloren im Schnitt 3 Prozent. Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien des Mobilfunkunternehmens Softbank Corp nach dem schlechten Börsendebüt am Vortag um 1,1 Prozent. Der Kurs war am Mittwoch gegenüber dem Ausgabepreis um 15 Prozent eingebrochen. Für die Muttergesellschaft Softbank Group ging es hingegen um weitere 4,7 Prozent nach unten.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) präsentieren sich am Donnerstag kaum verändert. Weiterhin überwiegt bei den Anlegern die Vorsicht. Denn auch die kommende Berichtssaison dürfte zeigen, dass die Risiken auf dem Vormarsch sind. Eine Sonderstellung nehmen britische Namen mit der anstehenden Parlamentsentscheidung zum Austritt aus der EU ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF erhöht Methansulfonsäure-Kapazität um 65 Prozent

Wegen hoher Nachfrage baut BASF die Kapazitäten für Methansulfonsäure (MSA) am Heimatstandort Ludwigshafen um zwei Drittel aus. Bis Ende 2021 soll so die weltweite Kapazität des Chemiekonzerns auf 50.000 Jahrestonnen steigen, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Branchenübergreifend habe die Nachfrage nach der Chemikalie stark angezogen, sagte der für das globale Marketing von Care Chemicals zuständige Manager Martin Widman.

BMW und Daimler prüfen Kooperation bei Plattformen, Batterien - Agentur

BMW und Daimler prüfen einem Agenturbericht zufolge eine Zusammenarbeit bei Schlüsselkomponenten. Die Premiumautohersteller erwägen laut Bloomberg eine Kooperation bei Fahrzeugplattformen, Batterien und Technologie für autonomes Fahren. Es gehe dabei um nicht markenspezifische Teile. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium und der Zeitrahmen für mögliche Entscheidungen unklar, so die Agentur unter Berufung auf informierte Personen.

Bayer-Mittel Visanne gegen Endometriose in China zugelassen

Bayer darf sein Medikament Visanne zur Behandlung der Frauenkrankheit Endometriose nun auch in China verkaufen. Die dortige Zulassungsbehörde gab das Mittel, das auf einem synthetischen Schwangerschaftshormon basiert, in dieser Indikation frei, wie der Pharmakonzern jetzt mitteilte. Die Endometriose ist eine schmerzhafte chronische gynäkologische Erkrankung.

Lufthansa beauftragt Fraport-Bodenverkehrsdienste bis 2026

