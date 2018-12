Die britische Notenbank hat ihren geldpolitischen Kurs erwartungsgemäß nicht verändert. Wie die Bank of England (BoE) am Donnerstag in London mitteilte, beträgt ihr Leitzins weiterhin 0,75 Prozent.

Die britische Notenbank tastet drei Monate vor dem Brexit ihren Leitzins nicht an. Die Währungshüter beschlossen am Donnerstag einstimmig, ihren Leitzins zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bei 0,75 Prozent zu belassen. Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit hätten sich seit der Sitzung im November erheblich intensiviert, teilte sie nach dem Zinstreffen mit. Sie hatte den Schlüsselsatz im August auf das höchste Niveau seit ...

