BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich irritiert über die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Abzug der amerikanischen Truppen aus Syrien gezeigt und vor negativen Konsequenzen für die Bekämpfung der Terrormiliz IS gewarnt. "Nicht nur für uns kommt der abrupte Kurswechsel der amerikanischen Seite überraschend", erklärte Maas in einer Mitteilung. "Der IS ist zurückgedrängt, aber die Bedrohung ist noch nicht vorbei."

Es bestehe die Gefahr, dass die Konsequenzen dieser Entscheidung dem Kampf gegen IS schaden und die erreichten Erfolge gefährdeten. Nach wie vor gebe es Strukturen im Untergrund, und die Terroristen seien im Osten Syriens aktiv. Für eine Stabilisierung seien Sicherheit und eine politische Ordnung nötig, die für die Zukunft trage. "Deshalb arbeiten wir, mit unseren Partnern, für einen politischen Prozess", betonte Maas. "Die Führungsrolle muss bei den Vereinten Nationen liegen", hob er hervor.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2018 07:40 ET (12:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.