Linz (www.anleihencheck.de) - Die Unsicherheit in Sachen Brexit geht nicht spurlos an der Wirtschaft in England vorbei, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Frühindikatoren, Produktionszahlen und die Entwicklung der Verbraucherpreise hätten in den letzten Wochen enttäuscht. Die heute anstehenden Daten zum Einzelhandel würden auch rückläufig erwartet. Zudem entscheide am Nachmittag die Bank of England über ihre künftige Geldpolitik. Eine Veränderung der Leitzinsen werde nicht erwartet, es würden mahnende Worte von den Währungshütern erwartet. Die wirtschaftlichen Folgen eines ungeordneten Austritts aus der EU könnten verheerend sein. Der Währungsmarkt zeige sich abwartend in einer engen Range um 0,9000. (20.12.2018/alc/a/a) ...

