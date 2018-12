Es ist Reach-konform und erfüllt die Normen DIN 4102-1 / Klasse B1; UL94 / Klasse HF-1 und V-0; DIN 5510-2 / Klasse S4-SR2-ST2-FED = 1; NF P 92-501 / Klasse M1; NF X 70 -100 / Klasse F1; DIN 13501-1 / Klasse B-s1, d0. Das Material basiert auf einem Polyolefin und seine Rauchgase enthalten weder Chlor-Brom- noch schwermetallische Verbindungen. Bei Flammkontakt kommt es lediglich zur Freisetzung von CO2 und Wasserdampf. Der Einsatzbereich findet sich in Folien wieder, die sowohl als reine Folie ab 0,3 mm Dicke als auch in Kombination mit zahlreichen Trägermaterialien produziert wird. So lassen sich beispielsweise Holz-Treppen besser schützen. Ist diese bei Bränden länger begehbar, müssten weniger Menschen bei Hausbränden sterben. Ein weiterer Bereich ist die Luftfahrt. So geht es bei Motorseglern darum, die Piloten vor möglichen Bränden der Antriebe zu schützen und einen Schutz so lange zu gewährleisten, dass eine sichere Landung möglich ist. Ein anderer Gefahrenherd sind sich selbstentzündende Lithium-Batterien. Luftfahrtgesellschaften überlegen, den Transport von Batterien im Laderaum zu verbieten, da die Brandgefahr hoch eingeschätzt wird. Auch hier hilft das Material in Form von Schutzhüllen. Ein weiteres Lösungsspektrum eröffnet die Verwendung eines halogenfreien EPDM nach der neuen DIN EN 45545 für Schienenfahrzeuge. Die Produkte entsprechen dem Level HL 2 und HL 3. Neben dem Brandschutz verfügt der Werkstoff über eine sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit, sehr gute mechanische Eigenschaften sowie eine Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis ca. +120 °C.

