Chemesis International Inc.: Chemesis meldet geplante Ausgliederung der Bullard-Liegenschaft DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Chemesis International Inc.: Chemesis meldet geplante Ausgliederung der Bullard-Liegenschaft 20.12.2018 / 14:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis meldet geplante Ausgliederung der Bullard-Liegenschaft Vancouver, British Columbia. 20. Dezember 2018. - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRAU: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Arrangement-Abkommen mit IMC International Mining Corp. ("IMC"), datiert den 29. November 2018, geschlossen hat (das "Arrangement-Abkommen"). Laut Arrangement-Abkommen beabsichtigt das Unternehmen die Ausgliederung verschiedener Beteiligungen an Mineral-Claims in der Nähe der Harcuvar und Harquahala Mountains im Yavapai County in Arizona (die "Liegenschaft Bullard Pass") an IMC mittels eines Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) (das "Abkommen"). Nach Abschluss des Abkommens wird IMC die Liegenschaft Bullard Pass besitzen. Das Abkommen wurde konzipiert, um für die Aktionäre der Chemesis (die "Chemesis-Aktionäre") einen größeren Wert durch Erschließung der Assets des Unternehmens in der Liegenschaft Bullard Pass zu schaffen. Dies wird durch die Übertragung dieser Assets an ein eigenständiges Unternehmen und dementsprechender Handhabung erfolgen. Nach Abschluss des Abkommens wird IMC die Liegenschaft Bullard Pass zu 100 % besitzen und sich auf die Weiterentwicklung dieses Projekts konzentrieren. Chemesis wird sich ihre Arbeiten zur Weiterentwicklung des Cannabisgeschäfts konzentrieren. Das Abkommen Das Abkommen wird eine Übertragung der Liegenschaft Bullard Pass an IMC einschließen. Laut Abkommen beabsichtigt Chemesis, die gesamten von IMC erhaltenen Stammaktien anteilsmäßig unter den Chemesis-Aktionären zu verteilen. Die Chemesis-Aktionäre werden zum Erhalt einer Stammaktie der IMC für jeweils 20 Stammaktien der Chemesis berechtigt sein, die am Abschlussdatum des Arrangement-Abkommens in ihrem Besitz sind. Jede ausstehende Aktienoption von Chemesis (eine "Chemesis-Option") gilt als umgetauscht gegen eine vollständig übertragene Ersatzaktienoption der Chemesis (eine "Chemesis-Ersatzaktienoption") und ein Zwanzigstel einer vollständig übertragenen Aktienoption der IMC (eine "IMC-Option") mit den gleichen Konditionen wie die Chemesis-Optionen. Jeder ausstehende Aktienbezugsschein der Chemesis (ein "Chemesis-Aktienbezugsschein") gilt als umgetauscht gegen einen vollständig übertragenen Aktienbezugsschein der Chemesis (ein "Chemesis-Ersatzaktienbezugsschein") und ein Zwanzigstel eines vollständig übertragenen Aktienbezugsscheins der IMC ( ein "IMC-Aktienbezugsschein) mit den gleichen Konditionen wie die Chemesis-Aktienbezugsscheine. Das Abkommen unterliegt der endgültigen gerichtlichen Genehmigung sowie der Genehmigung von nicht weniger als Zweidrittel der auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Chemesis-Aktionäre (die "Versammlung") abgegebenen Stimmen. Die Versammlung ist für den 9. Januar 2019 geplant. Alle Einzelheiten des Abkommens sind im Informationsrundschreiben des Managements enthalten, das am 19. Dezember 2018 den Chemesis-Aktionären hinsichtlich der Versammlung zugeschickt wird. Der Board of Directors von IMC wird sich zusammensetzen aus Brian Thurston, Dave McMillan und Mike Aujla. Die Unternehmensleitung der IMC wird aus Brian Thurston (CEO, President und Corporate Secretary) und Eli Dusenbury (CFO) bestehen. Das Unternehmen beabsichtigt, eine Notierung der Stammaktien von IMC an der Canadian Securities Exchange ("CSE") zu beantragen. Eine derartige Notierung wird der Erfüllung aller Anforderungen der CSE unterliegen. Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist und eine Akquisition in Kolumbien abschließt. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte ermöglichen. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert. Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com www.chemesis.com 1 (604) 398-3378 Soziale Medien: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram CaliforniaSap.instagram Jay&SB.instagram Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 20.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 760993 20.12.2018 ISIN CA1635991039 AXC0166 2018-12-20/14:25