Freiburg (pts015/20.12.2018/14:00) - Der Freiburger Software-Anbieter United Planet hat mit Intrexx Industrial ein Produkt entwickelt, das den speziellen Bedürfnissen der Industrie gerecht wird. Es ermöglicht auf Basis einer digitalen Vernetzung die Entstehung einer automatisierten Produktion. Der Freiburger Software-Hersteller United Planet hat den Bedarf erkannt, produzierende Unternehmen bei der einfachen und effizienten Umsetzung von Industrie 4.0 zu unterstützen. Mit dem neuen Produkt Intrexx Industrial schafft er nun Abhilfe. Es basiert auf der Low-Code Plattform Intrexx, die bereits von mehr als 5000 Kunden erfolgreich eingesetzt wird. Intrexx Industrial verbindet Menschen, Maschinen und Produkte miteinander, sodass vielfältige Synergien entstehen. Es beinhaltet fertige Applikationen für Standardanwendungen. Sie ermöglichen es beispielsweise, zu jeder Zeit und von überall aus auf Produktionsdaten zuzugreifen. Produktionsdaten überall einsehen Um eine effiziente Produktion sicherzustellen, müssen die relevanten aktuellen Kennzahlen mithilfe von Dashboards immer im Blick behalten werden. Ob unterwegs auf dem Smartphone, im Büro oder der Werkshalle - mit Intrexx Industrial kann diese Momentaufnahme der Produktion erstellt und immer von überall aus eingesehen werden. Anhand der grafischen Aufbereitung von Plan- und Ist-Werten lassen sich Fehler vermeiden und Ausfallzeiten minimieren. Zur optimalen Visualisierung des Produktionsstandes die-nen Andon-Boards. In einer Monitoransicht werden die wichtigsten Kennzahlen an-hand von Kacheln angezeigt. Dadurch lassen sie sich leicht von überall aus kontrollieren. Um eine möglichst effiziente Produktion sicherzustellen, sollte die Maschinenauslas-tung optimal sein. Das kann nur durch die kontinuierliche Beobachtung der OEE-Auswertung gewährleistet werden. Auch diese Gesamtanlageneffektivität kann mit Intrexx Industrial überall und jederzeit eingesehen werden. So können alle Beteiligten zeitnah informiert und in den Produktionsprozess involviert werden. Darüber hinaus ermöglicht Intrexx Industrial die Automatisierung von Dokumentationen. Das vereinfacht etwa das aktuelle sowie lückenlose Führen von Maschinenlogbüchern. Werden diese Protokolle digital erfasst, können ganz einfach Kommentare (z. B. zu Fehlereignissen) hinterlegt werden. Auf der Grundlage einer E-Mail-Funktion oder Push-Benachrichtigungen kann schnell reagiert werden. So lassen sich Maschinenstillstände zeitnah beheben. Mithilfe eines digitalen Schwarzen Brettes können die Mitarbeiter über die wichtigsten Neuigkeiten informiert werden. Dadurch kann alles, was die in den Werkshallen Beschäftigten wissen müssen, einfach und schnell kommuniziert werden. Die Informationen lassen sich darüber hinaus effizient aktualisieren. Schneller und sicherer Datenaustausch Um bestehende Geschäftsmodelle zu transformieren, sollten offene, sichere und kompatible Kommunikationsstandards wie MQTT unterstützt werden. Bei MQTT handelt es sich um das gängigste Protokoll für M2M-Kommunikation und internationalen Standard. Soft- und hardwarebasierende Gateways verschiedener Hersteller (SICK, Bosch, Cybus, Axotec u. v. m.) können Daten aus nahezu jeder Sensorik, Maschine oder Steuerung aus fast beliebigen Protokollen in MQTT überführen. Die Daten können allen Mitarbeitern übersichtlich zur Verfügung gestellt werden. So lässt sich eine Knowledgebase etablieren und die Social Collaboration fördern. Das führt zur Verbesserung von Abläufen. Optimale Integration in die Office-Welt Die Daten der Produktion lassen sich automatisch in die Office-Welt zurückspielen. Das ermöglichen Connectoren z. B. für SAP, Sharepoint, Lotus Notes, Excel, Exchange Server, Webservices, Mailserver, Dokumentenmanagementsysteme sowie alle möglichen Datenbanken. Die Maschinendaten können so effizient verarbeitet und ausgewertet werden. Gleichzeitig lassen sich Fehler vermeiden, die eine manuelle Bearbeitung zur Folge haben könnte. Jederzeit und von überall aus Zugriff auf Echtzeitdaten Für einen schnellen und vollautomatisierten Produktionsprozess ist es unerlässlich, dass Daten nahezu in Echtzeit immer zur Verfügung stehen. Das ist mit Intrexx Industrial weltweit und auf jedem Endgerät möglich. Dadurch lassen sich die Daten bestmöglich ausschöpfen. Außerdem können so Kunden, Partner und Zulieferbetriebe optimal informiert und in den Produktionsprozess eingebunden werden. Das bietet ihnen die Möglichkeit, bei Bedarf frühzeitig zu reagieren und wirkt sich positiv auf die Zusammenarbeit und Zufriedenheit aller Beteiligten aus. Weitere Informationen: https://www.intrexx.com/pm13_2018/intrexx-industrial Bildmaterial unter: https://www.intrexx.com/pm13_2018/Bild01 Schlagworte: Industrie 4.0, Intrexx Industrial, Intrexx, United Planet GmbH, Smart Factory, Industrie, effiziente Produktion, Digitalisierung, digitale Vernetzung, MQTT, Dashboard, Andon-Board, OEE, Maschinenlogbuch, Automatisierung, Freiburg United Planet Seit 1998 greift United Planet seinen Kunden bei der digitalen Transformation unter die Arme. Zusammen mit über 100 bestens ausgebildeten Partnern konnte das Software-Unternehmen bis heute 5.000 Kunden beim Weg von analog zu digital unterstützen. Ganz gleich, ob es um interne Kommunikation, Geschäftsprozesse oder die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern geht: Intrexx ist das ideale Werkzeug dafür. Denn Intrexx ist die Low-Code Development Plattform für Ihren Digital Workplace. Mit einem ROI von meist weniger als 12 Monaten wird aus analog digital und aus kompliziert ganz leicht. 