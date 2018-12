New York - Der Marlboro-Hersteller Altria steigt in grossem Stil bei der umstrittenen E-Zigarettenfirma Juul ein. Altria zahlt 12,8 Milliarden Dollar für einen Anteil von 35 Prozent, wie die Unternehmen am Donnerstag vor US-Börsenstart mitteilten. Es sei die grösste Investition in Altrias Konzerngeschichte. Insgesamt werde Juul bei dem Deal mit 38 Milliarden Dollar bewertet.

Altria steht unter Druck, da das Hauptgeschäft schrumpft, weil immer weniger Menschen klassische Zigaretten rauchen. Juul hingegen wächst rasant dank neuartiger E-Zigaretten, die an USB-Sticks erinnern ...

