NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Apotheken- und Drogeriemarktkette Walgreens Boots Alliance hat in ihrem ersten Geschäftsquartal 2018/19 zwar etwas mehr verdient als erwartet, die Umsatzerwartungen der Analysten dagegen leicht verfehlt. In den drei Monaten per Ende November legte der Nettogewinn auf 1,12 Milliarden US-Dollar oder 1,18 Dollar je Aktie von 821 Millionen Dollar bzw 81 Cent je Aktie im entsprechenden Vorjahreszeitraum zu. Bereinigt verdiente die Walgreens Boots Alliance Inc 1,46 Dollar je Anteilsschein und damit mehr, als von Factset befragte Analysten im Vorfeld mit 1,43 Dollar je Aktie prognostiziert hatten. Die Erlöse kletterten um 9,9 Prozent auf 33,79 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten Walgreens mit im Mittel 33,86 Milliarden Dollar jedoch etwas mehr zugetraut.

Darüber hinaus kündigte der Konzern ein Kostensenkungsprogramm im Umfang von 1 Milliarde Dollar an.

December 20, 2018

