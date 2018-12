Die Infineon-Aktie markierte am 26. Oktober bei 15,75 Euro ein Tief, von dem aus der Kurs in den folgenden Wochen wieder anstieg. Im November stießen sich die Bullen an der 50-Tagelinie dreimal die Hörner und wurden zurückgeworfen. Erst Anfang Dezember gelang der Anstieg über den EMA50.

Mit einer großen Kurslücke startete die Aktie am 3. Dezember in den Handel und eröffnete den Börsentag bei 20,25 Euro. Dauerhaft behauptet werden konnte das erhöhte Kursniveau jedoch nicht, sodass die Aktie ... (Dr. Bernd Heim)

