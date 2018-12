Daimler weist darauf hin, dass sich in der Nutzfahrzeugbranche in der Europäischen Union ab dem 1. Januar 2019 einiges ändert (Daimler spricht gar vom Beginn einer "neuen Ära"). Und zwar müssen demnach Lkw-Hersteller ab Anfang 2019 in der Europäischen Union neu produzierte "Lkw bestimmter Klassen samt eines Zertifikats mit Angaben zu Kraftstoffverbrauch und Kohlendioxid-Ausstoß" übergeben. Damit sei "Transparenz bei Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen" gegeben, so Daimler. Das ist natürlich ... (Peter Niedermeyer)

