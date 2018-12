Der letzte Blick gilt natürlich der deutschen Schicksalsbank DT. BANK, für die es im kommenden Jahr um die endgültige Entscheidung geht, ob ein Umbau in Richtung Ausbau mit eigener Kraft möglich wird oder aber die größte Bank des Landes im internationalen Vergleich ein Nonvaleur bleibt. Dazu gehört eine wirtschaftspolitische Entscheidung von höchster Tragweite, um die sich die Bundesregierung bislang nicht gekümmert hat. Wir hängen dieses Thema weiterhin sehr hoch und halten es für wegweisend. Denn:



Ohne potente und schlagkräftige Banken kann sich die deutsche Börse nicht selbstständig entwickeln. Die DT. BANK ist deshalb kein Comeback mehr, sondern ein echter Turn-around.



