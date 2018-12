Der aggressiv wachsende britische Online-Bekleidungshändler ASOS hat sich seit seiner Gewinnwarnung zu Beginn dieser Woche an der Börse nicht erholt - im Gegenteil: Die ASOS-Aktie hat heute weiter nachgegeben.



ASOS zielt auf modebewusste junge Erwachsene ("fashion-loving 20-somethings"), das im Jahr 2000 gegründete Londoner Unternehmen will hier die weltweite Nr. 1 sein bzw. werden. Mehr als 2.000 der 4.400 Beschäftigten sind selbst um die 20.



Regional gesehen, konzentriert ASOS sich zurzeit auf Großbritannien, Europa und die USA. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende August) wuchs der Umsatz um rund 26 Prozent auf 2,4 Mrd. Pfund, die Nettomarge wurde leicht auf 3,4 % gesteigert. Die am 17.12. gezeigten Eckdaten waren nicht mehr zufriedenstellend: Umsatz wurde um 14 Prozent ausgebaut, doch die Bruttomarge ist gesunken. Vor allem aber: Im wichtigen Handelsmonat November verschlechterte sich der Absatz signifikant; das Umfeld bleibe schwierig. Man nahm den Ausblick für das Gesamtjahr zurück: Angepeilt werden noch 15 % Wachstum (zuvor 20 bis 25 %) sowie 2 % Ebit-Marge (zuvor: 4 %).



Die ASOS-Aktie hatte noch im April fast 88 € gekostet, am Montag verlor sie 39 Prozent und notiert inzwischen unterhalb von 25 €.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info