Sonntag, 30. Dezember 2018, ab 19.30 Uhr Erstausstrahlungen



Am 3sat-Thementag "Kabarett & Comedy" am Sonntag, 30. Dezember 2018, blicken die Kabarettisten Sebastian Pufpaff und Urban Priol satirisch auf das Jahr 2018 zurück. Um 19.30 Uhr präsentiert Sebastian Pufpaff in "Pufpaffs Happy Hour - Best of 2018" (Erstausstrahlung) die Highlights seiner Kabarett-Show. Direkt im Anschluss, um 20.15 Uhr, rechnet Urban Priol in "Urban Priol: Tilt! - Tschüssikowski 2018" (Erstausstrahlung) in gewohnt süffisanter Manier mit dem vergangenen Jahr ab.



Zu "Pufpaffs Happy Hour" trafen sich in diesem Jahr in der Berliner Kulturbrauerei die Großmeister und Jungstars aus Kabarett und Comedy, Musik und Poetry-Slam. Mit dabei: Christoph Sieber, Christine Prayon, Katie Freudenschuss, Andreas Rebers, Michael Mittermeier und Sarah Bosetti. Und worum ging es? Natürlich um alles, was die Welt bewegt: "Heimatgefühle" und "Weltverbesserer", "Kinderstube", "Bienen & Blumen" - und traditionell die Antwort auf alles: "Liebe". Auch der Jahresrückblick steht unter Sebastian Pufpaffs bewährtem Motto: "Kabarett kann auch Spaß machen".



Urban Priol lässt nichts aus, was Medien und Menschen im zurückliegenden Jahr bewegte. Mit seiner rasanten Vernetzung der Themen fordert er höchste Aufmerksamkeit von seinem Publikum, um es zugleich perfekt zu unterhalten. Stets mit einem Augenzwinkern und gern auch mal ein wenig vorlaut knüpft sich Urban Priol diejenigen vor, die 2018 für Aufsehen sorgten. 3sat zeigt eine 90-minütige Langversion von "Urban Priol: Tilt! - Tschüssikowski 2018". Die beiden Sendungen laufen im Rahmen des 3sat-Thementags "Kabarett & Comedy", der am Sonntag, 30. Dezember 2018, um 6.45 Uhr mit "Vince Ebert: Zukunft is the Future" startet.



Im kommenden Jahr geht es mit neuen Folgen von "Pufpaffs Happy Hour" weiter. Die erste Folge zeigt 3sat am Sonntag, 3. Februar 2019, 20.15 Uhr. Jubiläum feiert Pufpaff am Sonntag, 17. Februar 2019, 20.15 Uhr: In der 50. Ausgabe der Kabarett-Sendung werden Torsten Sträter und Michael Mittermeier zu Gast sein.



