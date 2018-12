Marlboro-Konzern investiert 12,8 Milliarden in E-Zigarettenfirma Juul

RICHMOND - Der Marlboro-Hersteller Altria steigt in großem Stil bei der umstrittenen E-Zigarettenfirma Juul ein. Altria zahlt 12,8 Milliarden Dollar (11,2 Mrd Euro) für einen Anteil von 35 Prozent, wie die Unternehmen am Donnerstag vor US-Börsenstart mitteilten. Es sei die größte Investition in Altrias Konzerngeschichte. Insgesamt werde Juul bei dem Deal mit 38 Milliarden Dollar bewertet.

Vier EU-Länder haben Bedenken gegen Zugfusion von Siemens und Alstom

BRÜSSEL - Vier europäische Länder haben Bedenken gegen den Zusammenschluss der Zugsparten von Siemens und Alstom geäußert. In einem gemeinsamen Brief an die Europäische Kommission erklärten Vertreter Großbritanniens, Belgiens, Spaniens und der Niederlande, der Verlust von Wettbewerb durch die Fusion sei "weitgehend und erheblich". Zudem gingen die von den Unternehmen angebotenen Zugeständnisse nicht weit genug, heißt es in einem Brief, den die Wettbewerbsbehörden der vier Staaten am Donnerstag im Internet veröffentlichten. Sie fordern eine deutlich weiter gehende Lösung, um die Bedenken zu zerstreuen. Angebracht wäre der Verkauf eines sich überschneidenden Geschäfts, so die Behörden.

Qualcomm erzielt Verkaufsverbot in iPhone-Streit in Deutschland

MÜNCHEN - Der Chipkonzern Qualcomm hat in seinem Patentstreit mit Apple ein Verkaufsverbot in Deutschland erstritten, von dem mehrere iPhone-Modelle betroffen sein könnten. Das Landgericht München stellte am Donnerstag die Verletzung eines Qualcomm-Patents durch Apple fest. Qualcomm kann das Urteil gegen eine Sicherheitsleistung von jeweils 668,4 Millionen Euro für zwei Verfahren, in denen es um das Patent ging, vorläufig vollstrecken. Es geht um die Modellreihen vom iPhone 7 bis zum iPhone X aus dem vergangenen Jahr. Zudem soll Apple Schadenersatz an Qualcomm zahlen.

Bericht: US-Behörde führt Untersuchung gegen Airbus

PARIS/TOULOUSE - Gegen den europäischen Luftfahrtriesen Airbus läuft laut einem französischen Medienbericht schon seit längerem eine Untersuchung in den USA. Wie die Zeitung "Le Monde" berichtete, soll es um unangemessene Geschäftspraktiken gehen. Die Untersuchung wird demnach vom US-Justizministerium geführt.

ROUNDUP: Preissteigerungen mindern Gehaltszuwächse

WIESBADEN - Die Brutto-Einkommen sind in Deutschland im dritten Quartal dieses Jahres so stark gestiegen wie seit dem Sommer 2011 nicht mehr. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug 3,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete.

ROUNDUP: Washington DC verklagt Facebook wegen Cambridge-Analytica-Skandals

WASHINGTON - Facebook droht wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica rechtlicher Ärger in den USA. Der US-Regierungsbezirk Washington DC reichte Klage gegen das Online-Netzwerk ein. Generalstaatsanwalt Karl A. Racine beschuldigt Facebook massiver Schlamperei beim Datenschutz, wodurch die Informationen vieler Nutzer im Wahlkampf 2016 für politische Manipulationen missbraucht worden sein könnten.

Weitere Meldungen

-Telekom muss Miete für Kabelkanäle nicht senken

-Aldi Nord macht in Deutschland erstmals Verluste

-Aktionärsvertreter fordern mehr Risiko-Transparenz der Konzerne

-Lufthansa lässt Flugzeuge in Frankfurt weiter von Fraport abfertigen

-Bahn kündigt weitere sichere Zahlungsmethode für Online-Buchung an

-Griechenland gelingt Privatisierung des staatlichen Gasversorgers

-Flughafen London-Gatwick nach weiterer Drohnensichtung wieder dicht

-Erzwungene Technologietransfers: EU weitet Klage gegen China aus

-Amazon-Panne: Kunde erhielt fremde Alexa-Sprachaufzeichnung

-Japanisches Gericht lehnt Haftverlängerung für Automanager Ghosn ab

-ROUNDUP: Bahn schränkt Zahlungsarten für Ticketkauf nach Betrugsfällen ein

-ROUNDUP: Krankenkassen für mehr Sprechstunden abends und an Samstagen

-ROUNDUP: Großflughafen London-Gatwick stundenlang lahmgelegt

-Löhne im dritten Quartal stark gestiegen

-Fluglinie: Verzögerung am Mega-Airport Istanbul

-Amazon gibt intime Sprachdateien von Alexa preis - 'Einzelfall'

-Gericht lehnt BUND-Antrag auf Verkaufsstopp für Euro-6-Diesel ab

-Hornbach verbucht unterm Strich Gewinneinbruch

-Krankenkassen fordern mehr offene Arztpraxen abends und an Samstagen

-Walgreens dreht trotz Gewinnsprung an der Kostenschraube

-ROUNDUP: Flughafen London Gatwick lahmgelegt - erhöhte Sicherheit im Südwesten

-USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen zu

-ROUNDUP: Bahn schränkt Zahlungsarten für Ticketkauf nach Betrugsfällen ein

-Japanischer Versicherer baut Anteil an Swiss-Re-Tochter ReAssure aus

-Nord Stream: USA drohen deutschen Unternehmen mit Sanktionen°

