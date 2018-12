Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag zu Handelsbeginn kaum bewegt. Nur in den sehr langen Laufzeiten legten sie etwas zu. Am Vorabend waren die Renditen in Reaktion auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed deutlich gefallen.

Zwar hob die Federal Reserve ihren Leitzins abermals an. Für 2019 senkte sie jedoch ihre Leitzinsprognose von drei auf zwei Anhebungen. Dies habe an vielen Anleihemärkten die Renditen fallen lassen, hieß es. Neue US-Konjunkturdaten hatten am Donnerstag kaum Einfluss auf den Anleihemarkt.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,654 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 auf 101 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,634 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen ließen um 2/32 Punkte auf 103 3/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,762 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten hingegen um 12/32 Punkte auf 108 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,963 Prozent./elm/bgf/fba

AXC0193 2018-12-20/15:22