BERLIN (Dow Jones)--Die Gewerkschaften verlangen für die Beschäftigten und Beamten in den anstehenden Tarifverhandlungen mit den Ländern eine Lohnerhöhung von 6 Prozent. Das gaben die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Gewerkschaft der Polizei und der Deutsche Beamtenbund in Berlin bekannt. Die Lohnsteigerung soll damit mindestens 200 Euro pro Monat betragen.

"In den kommenden Jahren gehen bis zu 30 Prozent der Landesbeschäftigten in Rente. Ohne attraktive Löhne und Arbeitsbedingungen kriegen die Länder Probleme", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske. Der robuste Wirtschaftsaufschwung werde sich fortsetzen und dem Staat Haushaltsüberschüsse bescheren. "Daran sollten sie (die Länder) die Beschäftigten beteiligen", legte Bsirske nach. Streiks wollte er nicht ausschließen. "Da ist noch eine enge Distanz in den Positionen."

Die Verhandlungen mit den Ländern beginnen am 21. Januar in Berlin. Der Laufzeit des neuen Tarifvertrages soll 12 Monate betragen.

December 20, 2018 08:57 ET (13:57 GMT)

