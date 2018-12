Ob in Politik oder Wirtschaft: Es kommt nicht nur auf Schnelligkeit an. Noch wichtiger ist die Fähigkeit, abzuwarten - die Kunst des guten Timings. Wer den richtigen Zeitpunkt erwischt, hat das Glück auf seiner Seite.

Der richtige Augenblick - wer weiß schon, wann er gekommen ist? Niemand. Wolfgang Schäuble hat Kanzlerin Angela Merkel vor drei Wochen bescheinigt, "in einer vorbildlichen Weise zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen" zu haben - in der Hoffnung, auch er sei dazu in der Lage. Dann aber scheiterte sein Protegé Friedrich Merz beim Versuch, die CDU-Chefin zu beerben. Einer knappen Mehrheit der Parteitagsdelegierten stand nicht der Sinn nach Aufstand, Wende und Bruch. Sondern nur nach Modifikation und Veränderung.

Gutes Timing in Politik und Wirtschaft ist immer eine Sache der Geistesgegenwart, des Gespürs dafür, was an der Zeit ist. Es gibt ominöse Stunden und Tage, in denen man ahnt, dass sich ein Fenster der Gelegenheit auftut, sich eine einmalige Chance bietet. Die Geschichte selbst scheint sich dann zu bewegen, plötzlich Gestalt anzunehmen, eine unverfügbare Macht zu besitzen - und Politiker wie Pionierunternehmer fühlen sich aufgefordert, ihren "Mantelzipfel" (Bismarck) zu erhaschen.

Sie besitzen eine Antenne für die Welt, deuten ihre Signale richtig - und setzen ein Zeichen. Sie lassen den entscheidenden Augenblick auf sich zukommen - und treffen ihn. Wer ihn dagegen meint herbeizwingen zu können oder aber versäumt, den bestraft das Leben. "Die Zeit verzeiht nicht, wenn man sich außer oder gar gegen sie stellt", sagt der Philosoph Jürgen Werner: "Man muss mit all seinen Lebensäußerungen auch an ihr sein."

Die Gunst der Stunde

Was also ist gutes Timing? Das Wissen um den vorteilhaften Moment? Dann wäre Timing der Inbegriff glückenden Handelns schlechthin - eine Konkretisierung der Tatkraft und des Durchsetzungswillens. Es bezeichnete das beherzte Ergreifen einer Chance, das Ineinander von "occasion" und "opportunity", einer sich bietenden Gelegenheit undihrer spontanen Realisierung. Der US-Ökonom Israel Kirzner hat Entrepreneurship in diesem Sinne als Wachsamkeit ("Alertness") für "profit opportunities" definiert. Sein Idealunternehmer zeichnet sich durch das Paradox einer passiven Aufmerksamkeit aus, durch ein unbewusst gewusstes Gefühl für die Gunst der Stunde: "Ohne zu wissen, wonach er sucht, ohne den Einsatz irgendwelcher intendierter Suchtechniken" scannt er "zu jeder Zeit den Horizont, sozusagen bereit, Entdeckungen zu machen". Er reagiere eher auf Gelegenheiten, als dass er sie kreiere. Fange eher Gelegenheiten ein, als dass er sie generiere.

Offenbar geht es bei der Kunst des richtigen Timings also um das Abpassen des günstigen Augenblicks im Zeitstrom der Ereignisse, um das gelassene Erwarten eines idealen Raum-Zeit-Punktes. Und darum, was es dazu vor allem braucht: die ungezielte Sammlung und Konzentration von Können und Wissen als in sich ruhende, zu "gegebener Zeit" abrufbare, allzeit bereite Potenzialkräfte. Im schönen deutschen Wort "Bereitwilligkeit" sind die widersprüchlich changierenden Aspekte des guten Timings listig versteckt: das lauernde Warten, die Vorbereitung, das Training, die Geduld, die schiere Dauer des Bereitseins im "Laufe des Lebens" - und die Plötzlichkeit, das Punktuelle und Blitzartige einer sich unverhofft bietenden Situation: die einmalige Chance, dem Leben "jetzt oder nie" eine glückliche Wendung zu geben.

Gelegenheit macht Diebe

Allerdings hat der opportune Moment, anders als das Timing, auch eine Schattenseite. "Gelegenheit macht Diebe", sagt der Volksmund - weshalb wir den Nutznießer des geeigneten Augenblicks im Wirtschaftsalltag besonders häufig als Opportunisten und Kleinkriminellen antreffen, so der Soziologe Jonas Helbig: bei der Zahlung von Schmiergeld oder beim Ausnutzen von Gesetzeslücken zur Steuervermeidung, beim Handtuchdiebstahl im Hotel und beim illegalen Herunterladen von Filmen. Ein Virtuose der "günstigen Gelegenheit" ist aber auch der rückgratlose Politiker, der sich aus Gründen der Machterhaltung nicht um sein "Geschwätz von gestern" kümmert und konträr zu seinen Prinzipien handelt, mit denen er sonst gerne in Verbindung gebracht wird.

Noch einmal also: Was ist Timing? Im Unterschied zur günstigen Gelegenheit vor allem eine Begabung, die ihren Inhaber adelt. Wir bewundern zum Beispiel den Tennisspieler, der den Ball exakt in der Mitte des Schlägerbogens, im "sweet spot", trifft, damit er die optimale Flugkurve erhält. Oder den Solohornisten in einem Orchester, der nach einer Generalpause "genau jetzt" einsetzen muss und nicht wackeln darf. Wir preisen den Fotografen, der sich an sein Motiv heranpirscht wie ein Jäger, der Beute machen will, und den Moment einfängt, in dem alle Kompositionselemente in einem Bild zusammenschießen. Den Cutter, der die Länge einer Filmsequenz festlegt, der dem Film seinen Rhythmus gibt, seinen Fluss, seine zeitliche Interpunktion. Und natürlich den Unternehmer, der ein neues Produkt nach mehrjähriger Entwicklungszeit auf den Markt bringt - wenn "die Zeit reif" dafür ist, das Produkt die Bedürfnisse des Publikums auf den Punkt trifft.

Vom Nachteil der Voreiligkeit

Sie alle verbindet das Gespür für den richtigen Augenblick, für das, was im Moment des Vollzugs "in sich stimmig" ist. Wie wichtig dieses Gespür ist, merkt man vor allem dann, wenn es fehlt - wenn der Schlag des Tennisspielers ins Leere geht, der Orchestereinsatz missglückt, die Rede des Politikers nicht zündet - oder ein Produkt nicht gerade rechtzeitig auf den Markt kommt: Dann kann die Kompetenz des Kandidaten noch so hoch, das Können des Ingenieurs und Marketingexperten ...

