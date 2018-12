Die Kryptowährungsbörse AIS-X der Mongolei (betrieben von: National Investment Exchange LLC) gab bekannt, dass sie den Betrieb der Börse im März 2019 aufnehmen wird.

AIS-X ist eine Börse, die mehr bietet als nur einen Kryptowährungshandel. Die japanischen Gründer von AIS, Herr Takigawa und Herr Kondo, konzentrierten sich auf die zukünftige Ausweitung des Einsatzes von Kryptowährungen und Blockchain sowie auf das Wachstum der mongolischen Wirtschaft und nutzten ihr ausgezeichnetes Netzwerk von Verbindungen in der Mongolei, um das AIS-Geschäft aufzubauen. Um die Kundenfreundlichkeit zu erhöhen, hat AIS-X Geschäftspartnerschaften mit lokalen Finanzinstituten geschlossen, um das Ziel eines integrierten Finanzdienstleisters zu erreichen. Drei Finanzinstitute sind Partnerschaften mit AIS-X eingegangen.

Das erste Finanzinstitut ist die Nationale Investment-Bank der Mongolei (im Folgenden "NI BANK"). Im Jahr 2014 erhielt die NI BANK von der mongolischen Bankiervereinigung die Auszeichnung "Am schnellsten wachsender Kundenservice in der Mongolei" und im Jahr 2015 von der Global Banking and Financial Review die Auszeichnung "Am schnellsten wachsende Firmenbank in der Mongolei". Durch die Partnerschaft mit der NI BANK können die Kunden von AIS-X Einlagen und Auszahlungen in gesetzlicher Währung aus der ganzen Welt vornehmen, und es wird die Möglichkeit geboten, Festgelder mit hohem Zinsniveau (z. B. USD, EUR, MNT, CNY, JPY) zu verwalten. Darüber hinaus wird AIS-X durch die Möglichkeit, Debitkarten der NI BANK auszustellen, den Kundenkomfort bei Auszahlungen weiter erhöhen.

Das zweite Finanzinstitut ist die National Securities. National Securities ist ein Wertpapierunternehmen, das über eine Volllizenz verfügt, die es ihm ermöglicht, der Lead Manager für einen Börsengang zu sein. Durch die Partnerschaft mit National Securities können die Kunden von AIS-X weltweit Wertpapiere kaufen und verkaufen. Für die Zukunft ist ein Wertpapierhandelsservice geplant, bei dem AIS-X-Börsen-Token direkt verwendet werden.

Das dritte Finanzinstitut ist Express Finance Service (nachfolgend "EFS" genannt). EFS ist eine Institution, die Kreditgeschäfte durchführt. Durch die Partnerschaft mit EFS können die Kunden von AIS-X Kredite in Kryptowährung und gesetzlicher Währung erhalten, wobei Kryptowährung als Sicherheit dient. Durch die Inanspruchnahme solcher Kredite müssen die Kunden die in ihrem Besitz befindliche Kryptowährung nicht mehr in Situationen verkaufen, in denen Mittel benötigt werden, was sie vom Steuerrisiko zum Zeitpunkt des Verkaufs befreit.

AIS-X bietet auch einen KI-Concierge-Service an, bei dem die KI die Verhaltensmerkmale der Benutzer analysiert und Anlageberatung anbietet, die am besten auf den individuellen Charakter jedes Benutzers abgestimmt ist. Die Stärke von AIS besteht darin, dass sie durch diese Technologie Anfänger und andere Anwender anziehen kann, die nicht gut darin sind, Investitionen zu tätigen.

Bei AIS-X werden Wechsel-Token namens "AIS" ausgegeben. Zusätzlich zu den integrierten Finanzdienstleistungen betreibt sie auch zwei Arten von Mining-Unternehmen (Double Mining), wobei ein Teil der Gewinne aus diesen Unternehmen an die Inhaber von AIS-Token ausgeschüttet wird.

Das erste Geschäft ist das Kryptowährungs-Mining. Die Stromkosten der Mongolei sind im Vergleich zu vielen anderen Ländern niedrig und in Kombination mit einem kalten Klima ist es ein Land, das sich ideal für das Kryptowährungs-Mining eignet. AIS-X hat die Mining-Maschinen des Baikals speziell angepasst, so dass das Mining mit maximaler Effizienz durchgeführt werden kann.

Im zweiten Geschäft führt AIS-X Bergbau durch und ist damit die erste Kryptowährungsbörse der Welt, die solche Aktivitäten durchführt. Die Mongolei verfügt über reichlich unterirdische Ressourcen, und es gibt Reserven an seltenen Metallen, die für die Industrie lebenswichtig sind, wie Gold, Silber und Molybdän. AIS-X verhandelt derzeit eine Partnerschaft mit Sharyn Gol JSC, dem größten Bergbauunternehmen der Mongolei, und dieses wird sich durch Direktinvestitionen an Ressourcenprojekten beteiligen.

Liste der AIS-X-Geschäftspartner

NI Bank https://www.nibank.mn/

National Securities http://www.nationalsecurities.mn/

Express Finance Service http://m.exchange.mn/

Sharyn Gol JSC http://sharyngol.mn/

Zu den AIS-Token

Verkaufspreise: 0,04 USD (VORVERKAUFSSTADIUM 1) 0,2 USD (VORVERKAUFSSTADIUM 10)

Endgültiger Token-Verkaufspreis: 0,3 USD

Für detaillierte Informationen besuchen Sie bitte die folgende URL:

Offizielle AIS-Website: https://ais-x.io/

Ab Weihnachten startet AIS-X eine Airdrop-Kampagne, bei der AIS-Token im Wert von bis zu 10.000 Dollar erhalten werden können.

AIS Airdrop-Kampagne: https://airdrop.ais-x.io

Contacts:

Für Anfragen zu dieser Pressemitteilung

National Investment Exchange LLC (NIEX LLC)

Ryosuke Hagiwara

Adresse: 3rd Khoroo Usnii Street-1, Royal Plaza Building, Sukhbaatar, Ulaanbaatar, Mongolei

Tel.: +81-90-8875-5597

E-Mail: ais-support@ais-x.io