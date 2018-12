Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder peilen die Gewerkschaften kräftige Lohnzuwächse an. Die Arbeitnehmervertreter fordern in der anstehenden Tarifrunde sechs Prozent mehr Gehalt für die rund eine Million Angestellten, mindestens aber 200 Euro im Monat. Angesichts der Steuereinnahmen seien deutliche Einkommenserhöhungen sehr gut finanzierbar, erklärte der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, am Donnerstag in Berlin.

Zuvor hatten sich die Tarifkommissionen von Verdi und dem dbb Beamtenbund auf ihren Forderungskatalog verständigt. Darin sind auch deutliche Verbesserungen für Pflegekräfte vorgesehen sowie ein monatliches Plus von 100 Euro für Auszubildende. Als Laufzeit des Tarifvertrags werden zwölf Monate angepeilt. Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) beginnen am 21. Januar in Berlin.

Ingesamt geht es um 2,3 Millionen Beschäftigte, denn die angestrebte Tarifeinigung soll anschließend auf die 1,2 Millionen Beamten von Ländern und Kommunen übertragen werden sowie darüber hinaus auch auf die rund eine Million Pensionäre. Hessen ist als einziges Bundesland kein Mitglied der TdL, übernimmt aber in der Regel die vereinbarten Abschlüsse weitgehend.

Bsirske ergänzte, im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft um gut ausgebildete Fachkräfte müsse der öffentliche Dienst ein attraktiver Arbeitgeber sein. Der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach sagte, wegen der altersbedingten Abgänge und des hohen Personalbedarfs in den kommenden Jahren seien schnelle Maßnahmen nötig, um den öffentlichen Dienst zu retten. "In den Lehrerzimmern, Kliniken und Wachstuben brennt es lichterloh."

Bei der bisher letzten Tarifrunde für die Länder einigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber Anfang 2017 nach mehreren Warnstreiks auf insgesamt 4,35 Prozent mehr Lohn binnen zwei Jahren. Die Richtschnur von Verdi-Chef Bsirske ist aber eher der jüngste Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Dort war im Frühjahr ein Einkommenszuwachs von insgesamt 7,5 Prozent in zweieinhalb Jahren verabredet worden.

Dieses Ergebnis sei "richtungsweisend", betonte Bsirske. Er räumte allerdings auch ein: "Einfach werden die Verhandlungen nicht." Eine hundertprozentige Umsetzung der Tarifforderung würde nach seinen Berechnungen nämlich 6,4 Milliarden Euro kosten./ax/DP/nas

