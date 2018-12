GOLETA, Kalifornien, Dec. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. (http://www.biopac.com) kündigte die zweite, alle zwei Jahre stattfindende T4 Human Physiology Conference (https://www.biopac.com/biopac-t4-human-physiology-conference/) an, die vom 12.-14. August 2019 an der University of California Santa Barbara (UCSB) ausgerichtet wird. Forscher, Lehrende und Studierende aus dem Bereich der Biowissenschaften sind eingeladen, die neuesten Tools, Trends, Techniken und Technologien kennenzulernen, die bei der physiologischen Messung und Interpretation verwendet werden. T4-Tagungen bieten praktische Tipps und Tricks und geben Teilnehmern die neuesten Werkzeuge und Erkenntnisse an die Hand, die ihnen wissenschaftliche Entdeckungen mit signifikanten Datenmengen von mehreren Teilnehmern und Geräten im oder außerhalb des Labors ermöglichen.

BIOPAC richtet die T4 Physiology Conference aus, um das Verständnis von physiologischen Messungen zu verbessern. Frazer Findlay, CEO von BIOPAC , sagt: "BIOPAC hat immer großen Wert auf die Zusammenarbeit mit Partnern gelegt, die die Branche und die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen. Ich freue mich, dass an der T4 Partner teilnehmen werden, die uns Innovationen und Ideen zu den Themen Stimuluspräsentation, virtuelle und erweiterte Realität, Blutdrucküberwachung, Hirnbildgebung, Verhaltensbeobachtung und mehr vorstellen."

Zu den Referenten gehören hochgeschätzte wissenschaftliche Redner, die Experten auf ihren Forschungsgebieten sind, sowie führende Technologieunternehmen, darunter CNSystems (für nichtinvasive Blutdruckmessung) (https://www.cnsystems.com/) und Psychology Software Tools (https://pstnet.com/) (für visuelle Präsentation und Ereignismarkierung).

Forscher und Lehrende aus den Bereichen Physiologie, Psychologie, Neurowissenschaften, Bewegungsphysiologie und Bildgebung werden ihre Fähigkeiten verbessern, indem sie verstehen, wie die Technologie optimiert werden kann, um eine bessere und effizientere Forschung zu ermöglichen. Akademische Wissenschaftler, Forscher, wissenschaftliche Mitarbeiter, Prüfärzte und Assistenz-Prüfärzte, Prüfer, Forscher aus der Industrie und Lehrende werden von der Teilnahme an T4-Tagungen und der Vernetzung mit Kollegen aus der ganzen Welt profitieren - 26 Länder waren auf der ersten T4-Konferenz vertreten.

Der Schwerpunkt der dreitägigen T4-Konferenz wird auf der Aufzeichnung und Analyse von Daten mithilfe aktueller Technologiewerkzeuge und Best Practices liegen. Experten in wichtigen Forschungsbereichen leiten gezielte Sitzungen darüber, wie ein Labor oder Schulungsraum einzurichten ist, um Daten zu optimieren, ein Thema vorzubereiten, Daten zu synchronisieren und die Interpretation durch automatisierte Bewertungsroutinen zu standardisieren.

