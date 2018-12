Stiftung Warentest vergleicht in der neuesten Testausgabe 01/2019 sieben Haarglätter und bewertet den Braun Satin Hair7 SensoCare Styler mit der Note GUT (1,8). Der Praxistest bestätigt: Der Braun Satin Hair7 gleitet besonders sanft durch das Haar, hinterlässt ein gutes Frisierergebnis und ist besonders sicher in der Handhabung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005500/de/

Braun Satin Hair 7 SensoCare Styler (Foto: Business Wire)

Seidig glatte und glänzende Haare trotz Hitzebehandlung welche Frau wünscht sich das nicht? Gemeinsam mit einem Haarexperten stellten 26 Probandinnen den Satin Hair 7 SensoCare Haarglätter auf die Probe: Neben dem Frisierergebnis und der Handhabung wurden auch die Langlebigkeit sowie die Sicherheit bewertet.

Intelligentes Haarstyling mit dem SensoCare 7 von Braun

Besonders an dem Satin Hair 7 von Braun ist die SensoCare Technologie, die dafür sorgt, dass das Haar auch bei häufiger Nutzung nicht beschädigt wird. Das bestätigt auch das Testergebnis: Stiftung Warentest hat den Haarglätter von Braun in der Kategorie Frisierergebnis und Handhabung mit "GUT" ausgezeichnet. Integrierte Sensoren analysieren das Haar 20-Mal pro Sekunde und passen die Temperatur der Keramikplatten automatisch an somit wird das Haar trotz Hitzebehandlung nicht geschädigt und die Haare behalten ihren Glanz. Der Braun Satin Hair 7 SensoCare Styler sorgt mit seinen NanoGlide-Platten für sanftes, widerstandsloses Gleiten über das Haar und liegt dank seiner abgerundeten Kanten perfekt in der Hand. Die digitale Temperaturanzeige dient zudem nicht nur der Hitzekontrolle, sie speichert auch bis zu drei persönliche Haarstruktur-Profile ab, sodass der Haarglätter mit der Familie oder Freunden geteilt werden kann. Im puncto Sicherheit bewertet die Stiftung Warentest den Haarglätter sogar mit "SEHR GUT", denn duch die maximale Temperatur von 200 Grad und die zusätzliche Smiley-Integration auf dem Display wird dem Anwender die korrekte, schonende Anwendung leicht gemacht.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Wick und Whisper. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005500/de/

Contacts:

Brandzeichen

Markenberatung und Kommunikation GmbH

Tel.: +49 (0)211 585886-27

Fax: +49 (0)211 585886-20

E-Mail: valentina.wengefeld@brandzeichen-pr.de