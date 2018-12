LUXEMBURG (dpa-AFX) - Computer, Laptops, Smartphones und computergesteuerte Geräte sind an europäischen Arbeitsplätzen weit verbreitet. Drei von vier erwerbstätigen Internetnutzern in der EU (74 Prozent) nutzen sie auch bei der Arbeit, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der EU-Statistikagentur Eurostat in Luxemburg hervorgeht. 61 Prozent von ihnen gaben an, sie hauptsächlich zum Schreiben von E-Mails oder zur Eingabe von Daten in Datenbanken zu gebrauchen. Jeder Zweite (47 Prozent) nannte zudem das Erstellen oder Bearbeiten elektronischer Dokumente unter den häufigsten Tätigkeiten.

Ganz grundsätzlich hatten fast neun von zehn EU-Bürgern (87 Prozent) in den zwölf Monaten vor der Erhebung mindestens einmal das Internet genutzt. Die Daten beziehen sich auf den Beginn des Jahres 2018, befragt wurden Menschen zwischen 16 und 74 Jahren.

Deutschland liegt bei der Computernutzung im Job über dem EU-Schnitt. 83 Prozent der deutschen Internetnutzer gaben an, Computer und computergesteuerte Geräte bei der Arbeit zu nutzen. In den Niederlanden als Spitzenreiter waren es sogar 93, in Dänemark und Schweden je 90 Prozent. Schlusslichter im EU-Vergleich sind Rumänien (36) und Bulgarien (47)./wim/DP/nas

