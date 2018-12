Exergen Global: Na UMCG kiest ook Beatrixoord, Centrum voor Revalidatie in Haren, voor infrarood thermometers van Exerge

WATERTOWN, Mass and AMSTERDAM, 22 december 2018, Dec. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nadat eerder al het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) koos voor de TAT-5000 van Exergen Medical, heeft nu ook het Beatrixoord Centrum voor Revalidatie in Haren, besloten gebruik te maken van deze non-invasieve infrarood thermometer.

Daarmee werken 8 Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen met deze innovatieve thermometer:

Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam

Antonius Ziekenhuis Sneek-Emmeloord

BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam

Beatrixoord Centrum voor Revalidatie Haren

Franciscus Gasthuis in Rotterdam/Schiedam

Medisch Centrum Sionsberg in Dokkum

Pantein Zorggroep in Boxmeer





Nauwkeurig en niet-invasief

De TAT-5000 kent een groot aantal voordelen ten opzichte van meer traditionele methoden om de lichaamstemperatuur van een patie¨nt vast te stellen:

de thermometer biedt een zeer nauwkeurige temperatuurmeting

meten gebeurt geheel niet-invasief, dus snel, veilig en comfortabel voor de patie¨nt

de thermometer is snel en gemakkelijk te gebruiken door zowel artsen als verplegers

dankzij de lage kosten bedraagt de terugverdientijd gemiddeld minder dan 1 jaar

de TAT-5000 is duurzaam en kan worden gebruikt zonder wegwerpkapjes op de sensor, zodat geen onnodig afval ontstaat

dankzij de industrie¨le constructie kent de TAT-5000 een levenslange garantie

de behuizing van de TAT-5000 is bestand tegen agressieve middelen voor desinfecteren

de TAT-5000 wordt ondersteund door meer dan 70 peer-to-peer getoetste en gepubliceerde klinische studies

de thermometer is verkrijgbaar in twee modellen: de TAT-5000 is een stand-alone thermometer, terwijl de TAT-5000S kan worden aangesloten op toonaangevende bewakingsmonitoren



Vertrouwen

"Zowel voor artsen als verpleegkundigen is de TAT-5000 thermometer zeer eenvoudig in gebruik. Bovendien is de thermometer zeer nauwkeurig. Wij gebruiken de TAT-5000 al langer. In de praktijk blijkt dat artsen en verpleegkundigen meer vertrouwen in deze thermometer hebben dan in andere meetmethoden", zegt Ot Reichenfeld, als assortiment coo¨rdinator werkzaam bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek. "Onze kernwaarden passen erg goed bij de filosofie van de TAT-5000. Kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord ondernemen gei¨mplementeerd kan worden."

Duurzaam

"Voor patie¨nten is een niet-invasieve thermometer ideaal", zegt Dr. Marybeth Pompei, Senior Vice President & Chief Clinical Scientist, Exergen Corporation. "Het gebruik van de TAT-5000 past in het streven van ziekenhuizen om te verduurzamen. Doordat bij de TAT-5000 geen gebruik behoeft te worden gemaakt van wegwerpkapjes om de meetsensor te beschermen, ontstaat ook geen onnodig afval. Voor zowel ziekenhuizen en zorginstellingen als Exergen Medical is dat een zeer belangrijk voordeel."

