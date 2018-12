Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für National Grid auf "Neutral" mit einem Kursziel von 850 Pence belassen. Der Plan der britischen Regulierungsbehörde Ofgem, die Netzgebühren für Gas und Strom senken zu wollen, könnte viele Geschäftsbereiche des Versorgers hart treffen, geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die Analysten verwiesen dabei auch auf die steigende Nettoverschuldung des Unternehmens und die noch hohen Dividendenzahlungen./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 09:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-12-20/17:34

ISIN: GB00BDR05C01