Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich von der deutschen Position bei den EU-Verhandlungen über die neuen CO2-Grenzwerte für Lastwagen distanziert. "Ich hätte dem letzten Kompromissvorschlag der österreichischen Ratspräsidentschaft gern zugestimmt, aber ich konnte mich mit dem Bundeskanzleramt nicht darüber verständigen", erklärte die SPD-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. "Sich in einer so wichtigen umweltpolitischen Frage zu isolieren, ist mehr als peinlich."

Zuvor hatten sich die EU-Staaten erstmals auf Kohlendioxid-Grenzwerte für Lastwagen geeinigt: Der CO2-Ausstoß neuer Fahrzeuge soll demnach bis 2030 um 30 Prozent sinken. Allein Deutschland hatte sich bei der Abstimmung enthalten, alle 27 anderen EU-Staaten trugen die Vereinbarung dem Vernehmen nach mit. Der Beschluss vom Donnerstag ist noch nicht das letzte Wort. Nun stehen Verhandlungen mit dem Europaparlament an, das ehrgeizigere Ziele festschreiben möchte./vsr/DP/nas

AXC0245 2018-12-20/17:46