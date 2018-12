Tagesausblick für 21.12.: Dow zieht DAX nach unten. Airbus. Medigene und Zalando im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Jahresendrally scheint zunächst vom Tisch. Wie von vielen Experten erwartet, drehte die US-Notenbank auf ihrer letzten Sitzung des Jahres noch einmal an der Zinsschraube. Gleichzeitig senkte die Fed die Prognosen für die US-Konjunktur und peilt 2019 zunächst nur zwei Zinserhöhungen an. Die Anleger reagierten dennoch zurückhaltend. Zeitweise verlor der Dow Jones im gestrigen Handel rund 800 Punkte und stabilisierte sich im Bereich von 23.150 Punkten. Heute zogen die europäischen Aktienbarometer nach. So verlor der DAX im Tagesverlauf rund 1,5 Prozent auf 10.630 Punkte und der EuroStoxx 50 Index rund 1,6 Prozent auf 3.000 Punkte.

Am Anleihemarkt blieb die US-Zinserhöhung ohne große Wirkung. Bei den Edelmetallen waren derweil deutliche Aufschläge zu beobachten. So stieg der Goldpreis auf 1.255 USD pro Feinunze - knapp unter den Palladiumpreis von 1.260 USD. Der Euro/US-Dollar schnellte zeitweise auf rund 1,15 USD. In der zweiten Tageshälfte bröckelten die Zugewinne jedoch wieder. Zum Handelsschluss lag der Wechselkurs knapp über 1,14 USD.

Unternehmen im Fokus

Heute standen die Aktien von Airbus, Medigene und Zalando im Fokus. Das US-Justizministerium hat Airbus im Visier. Am Aktienmarkt verlor die Aktie des den europäischen Flugzeugbauers daraufhin deutlich an Höhe. Die Gewinnwarnung des Onlinehändlers Asos haben die Anleger immer noch nicht verkraftet. Heute war die Aktie von Zalando erneut der schwächste Wert im MDAX. In den USA präsentierten sich in den ersten Handelsstunden vor allem Technologietitel wie Adobe Systems, Illumina und Tesla sowie die Aktie von Wal-Mart mit überdurchschnittlichen Verlusten. Medigene meldete positive Ergebnisse zum DC-Impfstoff. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um über drei Prozent. Ob dies der Start einer nachhaltigen Wende nach oben ist bleibt jedoch abzuwarten.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Januar

Europa - Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Dezember

USA - BIP Q3, endgültig

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, November

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Dezember

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.900/11.060/11.270 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.260/10.610 Punkte

Der DAX eröffnete bereits schwach und pendelte im weiteren Tagesverlauf zwischen 10.580 und 10.680 Punkte. Die Stabilisierung im Bereich von 10.600 Punkten setzt sich somit fort. Allerdings bleibt der Markt weiter labil. Solange das Level hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 10.790/10.970 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 10.600 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 10.260 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 27.03.2018 - 20.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.11.2013 - 20.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

