ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot ALSO expandiert in Kroatien mit der Übernahme des Distributionsgeschäfts von RECRO 20.12.2018 / 17:45 --------------------------------------------------------------------------- __TOKEN__0__0__ Medienmitteilung ALSO expandiert in Kroatien mit der Übernahme des Distributionsgeschäfts von RECRO ALSO hat mit RECRO einen der größten IT-Distributoren in Kroatien übernommen. Mit dieser Übernahme kann ALSO seine Marktposition im osteuropäischen Adria-Raum weiter stärken. RECRO mit Sitz in Zagreb wurde 1992 gegründet und vertreibt IT-Produkte und IT-Lösungen von namhaften Herstellern wie HP Inc. und Microsoft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Services. Der Vollzug der Transaktion wird für Anfang Januar 2019 erwartet. «Die Übernahme des Distributionsgeschäfts von RECRO ist ein weiterer Meilenstein, unsere Präsenz in der osteuropäischen Adria-Region weiter zu stärken und auszubauen», sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX:ALSN). « RECRO legt speziellen Wert auf exzellenten professionellen Support für seine Kunden. Ein Thema, das uns ebenfalls sehr am Herzen liegt, denn die Anforderungen an die Implementierung komplexer IT-Lösungen wachsen.» Durch die Übernahme stärkt ALSO seine Präsenz auf einem Markt, der sich auf einem klaren Expansionskurs befindet und eine deutliche Investitionsdynamik zeigt. RECRO ist bestens im Markt etabliert und legt großen Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung der Mitarbeiter sowie auf professionellen IT-Support. Der 1992 gegründete Distributor hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 39 Millionen Euro erwirtschaftet. RECRO bietet über sein Produktportfolio hinaus eine umfassende Palette an IT-Services: Dazu gehören unter anderem die professionelle Unterstützung bei Ausschreibungen, technischer Support bei der Auswahl und Konfiguration komplexer IT-Systeme und professionelle Unterstützung bei der Migration von Cloud-Services. RECRO gewann 2018 den Microsoft Croatia Partner of the Year Award für außergewöhnliche Leistungen bei der Entwicklung des Partner Channels für Microsoft Cloud Technologien. Der Distributor bietet damit ein Produkt- und Lösungsportfolio, das weit über die klassische Distribution hinausgeht und den immer wichtigeren Services-Bereich mit abdeckt. Mit der Übernahme verfolgt ALSO sein Ziel, in jenen Ländern eine führende Marktposition zu festigen oder einzunehmen, in denen das Unternehmen europaweit aktiv ist. Insbesondere bringt ALSO in die Akquise sein Wissen rund um Consumptional Business ein. Mit der Übernahme verfolgt ALSO sein Ziel, in jenen Ländern eine führende Marktposition zu festigen oder einzunehmen, in denen das Unternehmen europaweit aktiv ist. Insbesondere bringt ALSO in die Akquise sein Wissen rund um Consumptional Business ein. Darunter zu verstehen ist das Angebot von verbrauchsorientierten IT-Services, die das Unternehmen unter anderem über seinen ALSO Cloud Marketplace anbietet. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Gruppe, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.also.com Die Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: http://www.droege-group.com Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.