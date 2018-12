SLM Solutions Group AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung SLM Solutions Group AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2018 20.12.2018 / 18:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SLM Solutions Group AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2018 Lübeck, 20. Dezember 2018 - Der Vorstand der SLM Solutions Group AG ("SLM") passt seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 an und rechnet nunmehr mit einem Konzernumsatz, der um einen zweistelligen Prozentbereich unter dem Konzernumsatz des Geschäftsjahres 2017 (82,5 Mio. Euro) liegen wird sowie mit einer zweistelligen negativen EBITDA-Marge. Am 1. November 2018 wurde ein Umsatzziel im Bereich zwischen 90 Mio. Euro und 100 Mio. Euro kommuniziert. Einerseits haben sich Abrufe aus in 2017 geschlossenen Rahmenverträgen verzögert, andererseits müsste die Gesellschaft erhebliche Zugeständnisse bei verschiedenen Vertragsparametern gewähren, um das vorstehend genannte Umsatzziel noch zu erreichen. Diese wären dem langfristigen Unternehmensinteresse abträglich und entsprechen aus Sicht des Vorstands keiner nachhaltigen Unternehmensstrategie. Über das Unternehmen: Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. Kontakt: Dennis Schäfer Leiter Recht, Compliance & Investor Relations Telefon: 0049 451 4060 4307 eMail: dennis.schaefer@slm-solutions.com 20.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SLM Solutions Group AG Estlandring 4 23560 Lübeck Deutschland Internet: www.slm-solutions.com ISIN: DE000A111338 WKN: A11133 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 761215 20.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A111338 AXC0253 2018-12-20/18:15