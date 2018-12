Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SBO: SBO am 20.12. -7,08%, Volumen 170% normaler Tage , EBS: Erste Group am 20.12. -4,55%, Volumen 190% normaler Tage , FACC: FACC am 20.12. -4,15%, Volumen 147% normaler Tage , BG: Bawag Group am 20.12. -0,83%, Volumen 106% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 20.12. -0,77%, Volumen 131% normaler Tage , CAI: CA Immo am 20.12. 0,35%, Volumen 125% normaler Tage , ATX: -2,73% Aktie Symbol SK Perf. CA Immo CAI 28.820 0.35% Telekom Austria TKA 6.480 -0.77% Bawag Group BG 35.640 -0.83% FACC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...