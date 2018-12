KTM steuert in 2018 auf ihr 8. Rekordjahr in Folge zu. In den wesentlichen Märkten habe das Unternehmen in 2018 "überproportional an Marktanteilen gewinnen können und habe sowohl in Europa als auch in Nordamerika den Markt outperformed, wie KTM am Donnerstagabend mitteilt. In Europa sei der Markt im letzten Jahr - vorwiegend getrieben durch Deutschland, Frankreich und Italien - um rund 7% gewachsen; KTM habe die Zulassungen im gleichen Zeitraum um über 20% gesteigert. Im rückläufigen US Markt (-2%) konnte KTM die Zulassungen um über 10% erhöhen. Somit seien sowohl in Europa als auch in den USA wesentliche Marktanteilssteigerungen erzielt worden. KTM bestätigt daher die Vorschau für Umsatz und EBIT. Die vorläufigen Kennzahlen ...

