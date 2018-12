Baden-Baden (ots) - Sonntag, 23. Dezember 2018 (Woche 52)/20.12.2018



06.20 h bis 07.50: Programmverschiebung um 5 Minuten!



06.20 (VPS 06.25) Expedition in die Heimat (WH von FR) Advent im Höllental Erstsendung: 21.12.2018 in SWR/SR



Moderation: Steffen König



07.05 (VPS 07.10) Handwerkskunst! (WH von FR) Wie man eine Krippe baut Erstsendung: 21.12.2018 in SWR/SR



07.50 (VPS 07.55) Das Adventsfest der 100.000 Lichter Florian Silbereisen präsentiert die große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte Erstsendung: 01.12.2018 in Das Erste



Samstag, 05. Januar 2019 (Woche 2)/20.12.2018



07.15 h / 8.00 h: Programmänderung beachten!



07.15 (VPS 07.14) Lebensader Dordogne (WH von MI) Vom Zentralmassiv bis zum Felsen von Domme Erstsendung: 02.01.2019 in SWR/SR



08.00 (VPS 07.59) Lebensader Dordogne (WH von DO) Von Marqueyssac bis zur Gironde Erstsendung: 03.01.2019 in SWR/SR



Dienstag, 08. Januar 2019 (Woche 2)/20.12.2018



20.15 Marktcheck



Kritisch, hintergründig, unabhängig - so berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck".



Themen der Sendung sind:



Geisterfahrer - wenn die Gefahr entgegenkommt



Zitrusfrüchte - was dem Immunsystem auf die Sprünge hilft



Wechseljahre - warum das Altern zur Qual werden kann



Waschhinweise - wie sich das Kleidungsstück verändert



Tipp der Woche - Hemden bügeln leicht gemacht



Informationen zur Sendung unter www.SWR.de/marktcheck.



Donnerstag, 10. Januar 2019 (Woche 2)/20.12.2018



20.15 h: Titeländerung des SR-Beitrags!



20.15 SR: SAARTHEMA



Déjà-vu Ein Trip durch 40 Jahre Max-Ophüls-Filmfestival



04.40 h: Titeländerung des SR-Beitrags!



04.40 SR: SAARTHEMA



Déjà-vu (WH) Ein Trip durch 40 Jahre Max-Ophüls-Filmfestival



Montag, 21. Januar 2019 (Woche 4)/20.12.2018



18.15 h Programmänderung für BW + RP!



18.15 (VPS 18.14) BW+RP: MENSCH LEUTE Die Gerichtsvollzieherin



Freitag, 25. Januar 2019 (Woche 4)/20.12.2018



22.00 h: Titel beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Unter Druck



Mittwoch, 30. Januar 2019 (Woche 5)/20.12.2018



21.00 h: Programmänderung beachten!



21.00 (VPS 20.59) Der Herrgott kocht in Afrika Schwäbische Spitzenküche in der Wüste Erstsendung: 15.11.2017 in SWR/SR



Donnerstag, 31. Januar 2019 (Woche 5)/20.12.2018



02.45 h: Programmänderung beachten!



02.45 (VPS 02.44) Der Herrgott kocht in Afrika (WH von MI) Schwäbische Spitzenküche in der Wüste Erstsendung: 15.11.2017 in SWR/SR



Montag, 04. Februar 2019 (Woche 6)/20.12.2018



20.15 Kriminalreport Südwest



Das Fahndungs- und Präventionsmagazin des SWR Fernsehens



"Die im Dunkeln sieht man nicht", schrieb Berthold Brecht in der Dreigroschenoper. Sein Mackie Messer hätte sich heute sicher noch wohler gefühlt als damals. Denn die Dunkelheit des Darknets verbirgt Verbrecher deutlich gründlicher als jede dunkle Gasse früher. Wenn sich zum Beispiel Drogenhändler geschickt anstellen, dann arbeiten sie dort aus fast perfekter Anonymität heraus. Sie treffen ihre Kunden nie. Sie bedienen sich gestohlener Identitäten. Liefern an Packstationen. Und lassen sich mit Cryptowährungen bezahlen, die nicht über klassische Bankkonten transferiert werden müssen. Lange tappten die Sicherheitsbehörden buchstäblich im Dunkeln, bis sie die Strukturen durchschauten. Inzwischen gibt es etliche Ermittlungseinheiten, die auf Cybercrime spezialisiert sind. Die Darknet-Fahnder beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz zeigen dem Kriminalreport Südwest, wie es ihnen gelungen ist, Darknet-Dealer hinter Gitter zu bringen. Dabei kam es nicht nur auf technische Fähigkeiten an, sondern auch auf einen besonders schnellen Zugriff.



Das Fahndungs- und Präventionsmagazin "Kriminalreport Südwest" beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Diebstahl, Betrug oder Gewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfälle aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei spielen aktuelle Fahndungsfälle und Prävention eine entscheidende Rolle. Fatma Mittler-Solak moderiert die 45-minütigen Magazinsendungen im SWR Fernsehen. Tathergänge werden journalistisch seriös nachgestellt, die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen realitätsnahen Eindruck des Geschehens und zahlreiche Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Fahndung. 3D-Grafiken unterstützen dabei die Verortung im Sendegebiet. Gäste im Studio oder live zugeschaltete Expertinnen und Experten vertiefen die Themen. Zudem erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer, wie sie sich schützen können.



