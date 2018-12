Für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist kürzlich ein Lohnzuwachs von 7,5 Prozent vereinbart worden. Ein ähnliches Plus peilen die Gewerkschaften auch für die Beschäftigten der Bundesländer an.

Im öffentlichen Dienst der Bundesländer zeichnen sich schwierige Tarifverhandlungen ab. Die Gewerkschaften forderten am Donnerstag sechs Prozent mehr Gehalt für die rund eine Million Angestellten, mindestens aber ein Plus von monatlich 200 Euro. Angesichts der Steuereinnahmen seien deutliche Einkommenserhöhungen sehr gut finanzierbar, erklärte der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, in Berlin.

Die Arbeitgeber signalisierten deutlichen Widerstand. Bei einer Inflationsrate von etwa zwei Prozent sei die Forderung "völlig überzogen", erklärte der Verhandlungsführer der Länder, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). "Auch wenn die Steuereinnahmen noch stabil sind, gibt es doch erste Anzeichen eines Abschwungs." Die Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) beginnen ...

