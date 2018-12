150.000 deutsche Mittelständler müssen in den kommenden vier Jahren einen Nachfolger finden, traditionell erbt der Sohn den Chefposten von seinem Vater. Aber was passiert, wenn der Senior nicht loslassen will?

Eigentlich war alles klar. Im Sommer 2016 ging der 35-jährige Stefan Reichel noch davon aus, dass er das kleine Familienunternehmen von seinem Vater übernehmen würde - einen Reiterhof mit drei festen Angestellten und 120 Pferden in der Nähe von Kiel. Der studierte Landwirt hatte bereits viele Pläne geschmiedet. Er wollte neue, moderne Ställe bauen, einen digitalen Belegungsplan der verpachteten Boxen erstellen und die Pferdeweiden neu begrünen. Sein Vater Gerd, 65 Jahre, Typ knorriger, hart arbeitender Mann, hatte ihn schon früh als seinen Nachfolger bestimmt.

Eigentlich hatte der Senior genug Zeit gehabt, dem Junior alles zu überlassen. Doch als es so weit war, schmetterte er jede Verbesserungsidee als "neumodischen Kram" ab. "Es läuft doch gut, so wie es ist", sagte er. Der Sohn setzte zunächst darauf, dass der Vater einfach noch etwas braucht, und arbeitete fleißig als Angestellter weiter. Ein Jahr später zweifelte er immer öfter daran, ob sein Vater jemals Platz machen würde.

Wie Stefan Reichel geht es vielen Nachfolgern. Gerade bei Familienunternehmen scheitert die Betriebsübergabe an familiären Konflikten. Allein bis 2022 müssen rund 150.000 mittelständische Unternehmen mit etwa 2,4 Millionen Beschäftigten ihre Nachfolge regeln, schätzt das Institut für Mittelstandsforschung (IFM) - und mehr als die Hälfte strebt eine interne Lösung an.Traditionell erbt in Deutschland der Sohn den Chefposten von seinem Vater. Laut einer Studie des IFM sind 86 Prozent der Geschäftsführer von Familienunternehmen männlich. Davon wollen 72 Prozent ihren Betrieb ihrem Sohn vermachen. Da die Kinder häufig mit dem Unternehmen aufgewachsen sind, verzichten ...

