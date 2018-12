NEW YORK, Dec. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- DoubleVerify ("DV"), der führende unabhängige Anbieter von Software und Analyse zur Erfolgsmessung von digitalen Medien, hat heute seine erweiterte Integration in Facebook bekanntgegeben und bietet weltweit tätigen Werbetreibenden über ihren gesamten Anzeigenbestand in Facebook Stories hinweg eine objektive Drittanbietermessung von Sichtbarkeit und Betrug/SIVT (sophisticated invalid traffic; ausgefeilter ungültiger Datenverkehr).



Die erweiterte Partnerschaft von DV mit Facebook kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da Stories im Facebook-Ökosystem immer mehr an Bedeutung gewinnt. Täglich nutzen mehr als 300 Millionen Menschen Facebook Stories und Messenger Stories - und 68 % nutzen Stories regelmäßig auf mindestens drei Apps. Dies hat eine Umfrage von Ipsos ergeben, die von Facebook IQ in Auftrag gegeben wurde. Facebook schätzt außerdem, dass das Teilen über Stories im Jahr 2019 das Teilen über den Newsfeed übertreffen wird, was auf eine wesentliche Verschiebung der Publikumsdynamik hinweist, die die Strategien von Marken in Bezug auf ihre Werbekampagnen beeinflussen könnte.

Die Messung von Videokampagnen auf Facebook Stories ist nahtlos in DV Pinnacle integriert, die exklusive Service- und Leistungsplattform von DoubleVerify. Über die Plattform können Kunden ihre Stories-Kampagnen im direkten Vergleich mit allen anderen von Facebook unterstützten Anzeigenplatzierungstypen analysieren oder die Leistung von Kampagnen auf Facebook Stories mit denen anderer Medienkäufe vergleichen. Für Pinnacle-Anwender ist kein zusätzlicher Aktivierungsschritt erforderlich.

"Durch die Erweiterung auf Facebook Stories werden Transparenz und Schutz für unsere globalen Werbekunden weiter verbessert", sagte Matt McLaughlin, COO von DoubleVerify. "Als einer der ersten Partner, der Messung und Berichterstellung für diesen wachsenden Facebook-Kanal bietet, bleibt DV in Bezug auf aufstrebende Medientypen an erster Stelle und gibt Marken Klarheit und Vertrauen in ihre digitalen Investitionen - über alle Plattformen, Kanäle und Formate hinweg."

DV arbeitet seit 2017 mit Facebook zusammen, um Betrugs- und Sichtbarkeitsmessungen von Display- und Videoanzeigen sowohl auf Facebook als auch auf Instagram bereitzustellen. Derzeit befindet sich das Unternehmen im Bereich der Markensicherheit in der Beta-Phase.

Weitere Informationen über Anzeigen auf Facebook Stories und darüber, wie DV diese Kampagnen messen kann, finden Sie unter Facebook@DoubleVerify.com.



Über DoubleVerify

DoubleVerify ist der führende unabhängige Anbieter von Software, Daten und Analyse zur Marketing-Erfolgsmessung, der die Qualität und Effektivität digitaler Medien für die weltweit größten Marken und Medienplattformen authentifiziert. DV bietet Medientransparenz und Überprüfbarkeit, um das höchste Niveau an Aufrufqualität für eine maximale Werbeleistung zur Verfügung zu stellen. Seit 2008 hat DV Hunderten von Fortune-500-Unternehmen dabei geholfen, das Beste aus ihren Medienausgaben herauszuholen, indem das Unternehmen branchenführende Lösungen für das digitale Ökosystem bereitstellt, die zum Aufbau einer besseren Branche beigetragen. Erfahren Sie mehr unter www.doubleverify.com