Die Aktie der Daimler-AG hat in den vergangenen Tagen einen stabileren Eindruck gemacht als zunächst vermutet. Die Wochenbilanz zeigt, dass der Boden bei 46,50 Euro mehrfach angesteuert wurde und bisher verteidigt werden konnte. Ob dies so weitergeht, wird der Handel in den kommenden Tagen zeigen.

Sollte die Aktie auf einen niedrigeren Wert fallen, dürfte es kaum ein Halten geben, so die Erwartung der Spezialisten. Dann könnte die Aktie in den kommenden Tagen auf 40 Euro abrutschen. Auch darunter ... (Frank Holbaum)

