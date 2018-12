Sphinx Resources Ltd.: Sphinx nomme Jeremie Ryan à titre de Chef de la direction et administrateur

MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / December 20, 2018 / Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX V: SFX) est heureuse d'annoncer la nomination de Jeremie Ryan à titre de président et chef de la direction de la Société, avec prise d'effet immédiat. Il est aussi nommé administrateur. M. Normand Champigny quitte ses fonctions de président et chef de la direction, mais demeure administrateur de la Société.

M. Ryan réside à Mansfield-Pontefract, dans le Pontiac et est actionnaire de Sphinx. Depuis sa nomination en novembre 2018, il était vice-président au développement corporatif de Sphinx. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs rôles dans le monde des affaires. Il maintiendra aussi des relations solides avec la communauté du Pontiac, où les actifs clés de la Société sont situés.

Normand Champigny a déclaré: « Je suis heureux de passer le flambeau de chef de la direction à M. Ryan et je crois que la Société est en bonnes mains compte tenu de sa grande implication dans le projet et la communauté ».

Au nom du conseil d'administration, le président, John Hick, a déclaré: « Nous sommes heureux que M. Ryan prenne la relève en tant que chef de la direction et nous lui souhaitons la bienvenue au conseil d'administration. Nous voulons aussi remercier M. Champigny pour son leadership grâce auquel il a pu recentrer les efforts d'exploration de Sphinx. Nous sommes heureux qu'il continue d'offrir à la Société ses connaissances et sa clairvoyance à titre d'administrateur. »

La nomination de M. Ryan reste sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde et est classé au 6e rang mondial (communiqué de presse de l'Institut Fraser, 22 février 2018). Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement. Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration pour le zinc au Québec.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx ou communiquer avec la personne suivante :

Jeremie Ryan

Président et chef de la direction

819-664-2632

info@sphinxresources.ca

www.sphinxresources.ca

Normand Champigny

Administrateur

514 979-4746

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date des présentes. Sphinx ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs suite à de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf tel qu'exigé par la loi.

SOURCE: Ressources Sphinx ltée

View source version on accesswire.com:https://www.accesswire.com/531103/Sphinx-nomme-Jeremie-Ryan-titre-de-Chef-de-la-direction-et-administrateur