Freiburg (ots) - Die Schwerindustrie hatte eine ganz eigene, von körperlichem Einsatz, gesundheitlichen Gefahren und von solidarischem Handeln geprägte Arbeitswelt geschaffen, die die Menschen als Legende des Ruhrgebiets und damit als Identität ihres Lebensraums ansahen. So steht das Wort Maloche für das Selbstverständnis einer Arbeiterschaft, deren Denken Nüchternheit, Leistung und Zusammenhalt auszeichnete. Mit dem Konzept der Industriekultur hat das Ruhrgebiet - ähnlich wie das Saarland - die vergehende Welt der Schwerindustrie einzufangen versucht. Musealisierung mag zwar über den Tourismus einen vergleichsweise sehr bescheidenen wirtschaftlichen Ausgleich für die verlorene Industrie schaffen. Doch die Mentalität lässt sich so nicht wahren. Viele sehen daher nur noch einen Stadtbrei zwischen Duisburg und Dortmund. Um im Wettbewerb der Regionen aber zu bestehen, braucht das Ruhrgebiet Attraktivität. Es muss sich daher neu erfinden - als mit Abstand größte Stadt Deutschlands, als immer noch mächtiger ökonomischer Raum. Mit einem solchen Wandel von Wirtschaftsstruktur und Identität könnte das Ruhrgebiet zum Muster für alle Regionen werden, auf die die Krise ihrer industriellen Schwerpunkte noch wartet. http://mehr.bz/khs295l



