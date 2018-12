Die Fläche hat das Potential, 2.500 Megawatt Windenergie zu produzieren

EDF Renewables North America und Shell New Energies US LLC (Shell) haben heute erklärt, dass sie ein Joint Venture mit gleichen Anteilen, die Atlantic Shores Offshore Wind, LLC, gegründet haben, um zusammen OCS-0499-Pachtfläche innerhalb des New Jersey Wind Energy Area (WEA) zu entwickeln. Die Pachtfläche hat das Potential, ungefähr 2.500 Megawatt (MW) küstennahe Windenergie zu produzieren genug um fast eine Million Häuser mit Energie zu versorgen. Der Geschäftsabschluss unterliegt den behördlichen Zulassungen. Der Bau unterliegt einer endgültigen positiven Investitionsentscheidung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005971/de/

Die Pacht umfasst 183.353 Morgen, die sich zirka acht Meilen von Atlantic City im amerikanischen äußeren Kontinentalsockel (OCS) befinden. Das Gebiet bietet starke und gleichmäßige Windressourcen bei relativem Flachwasser und liegt in der Nähe von großen Bevölkerungszentren, die Elektrizität benötigen.

"Shell hat mutige Ziele für das Wachstum unseres erneuerbaren Energiegeschäfts und wir sehen ein großes Potential für küstennahe amerikanische Winde", sagt Dorine Bosman, Vice President bei Shell Wind Development. "Indem wir Zugang zu dieser Gebietsfläche in New Jersey gewonnen haben ergänzt dies unseren erfolgreichen Eintritt in Massachusetts und unser bestehendes erneuerbares Energiegeschäft. Aufbauend auf unserer Markenstärke und unserer globalen Präsenz stellen wir unseren Kunden weiterhin mehr und damit sauberere Energie bereit."

"Diese Chance unterstützt das Ziel der EDF-Gruppe, die globale erneuerbare Energiekapazität bis 2030 auf 50 Gigawatt zu verdoppeln. Dies festigt die Ziele von EDF Renewables, tiefgehende Erfahrung, die es im europäischen küstennahen Windmarkt gesammelt hat, im aufkommenden amerikanischen Markt zu nutzen", kommentiert Tristan Grimbert, President und CEO von EDF Renewables North America. "Da die Kosten für küstennahen Wind zurückgehen schreitet die amerikanische küstennahe Windindustrie schnell mit starker föderaler und staatlicher Unterstützung voran. Die Industrie ist gut positioniert, um für die Wirtschaft in New York und New Jersey durch Beschäftigungs- und Lieferkettenchancen einen wichtigen Beitrag zu leisten."

EDF Renewables hat bereits 2.800 MW küstennahen Wind in der Entwicklung und im Betrieb in Europa (Belgien, Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich), so dass das Unternehmen in der Lage ist, den amerikanischen küstennahen Windsektor beginnend in New Jersey effizient umzuwandeln.

Shell trat zuerst 2001 in das landseitige Windgeschäft in den USA ein. Shell hat jahrzehntelang küstennahe Anlagen betrieben, hat einen starkes Lieferketten-Netzwerk und ist einer der größten Energiegroßhändler in Nordamerika. Diese Stärken ermöglichen es Shell, diese Stellung bei erneuerbaren Energien weiterhin zu vergrößern, um die Energieziele des Unternehmens zu unterstützen. Heute ist Shell an fünf operationellen landseitigen Windenergieprojekten in Nordamerika und einem operationellen küstennahen Windpark in Europa beteiligt. Shell ist auch Teil eines Konsortiums, das die Borssele 3 und 4 Windparks in Europa bauen und betreiben wird.

Atlantic Shores Offshore Wind, LLC wird mit dem Abschluss eines Standortbewertungsplans und den förmlichen Entwicklungsbemühungen am Standort beginnen und könnte mit dem Betriebsstart des Windparks, vorbehaltlich einer positiven endgültigen Investitionsentscheidung, bis Mitte der 2020er Jahre beginnen.

Über EDF Renewables North America

EDF Renewables North America ist ein marktführender unabhängiger Energieproduzent und Dienstleister mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in erneuerbarer Energie. Das Unternehmen liefert Stromnetz-Energie: Wind (landseitigen und küstennahen), photovoltaische Solarenergie, und Speicherprojekte; dezentrale Lösungen: Solar, Solar und Speicherung, EV Ladungs- und Energieverwaltung; und Anlagenoptimierung: technische, operationelle, und kommerzielle Fähigkeiten zur Leistungsmaximierung von erzeugenden Projekten. Das EDF Renewables Portfolio in Nordamerika umfasst 10 GW entwickelte Projekte und 10 GW unter Serviceverträgen. EDF Renewables North America ist eine Tochtergesellschaft von EDF Renewables, der dedizierten verbundenen erneuerbaren Energieunternehmen der EDF-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.edf-re.com.

Über EDF Renewables:

EDF Renewables ist ein führender international tätiger Konzern für erneuerbare Energien mit großer installierter Kapazität von weltweit 14,2 GW. Dabei fokussiert sich die Entwicklung überwiegend auf die Wind- und photovoltaische Energie, aber auch auf andere Gebiete der erneuerbaren Energiebranche wie dezentrale Energieversorgung und Energiespeicherung. EDF Renewables hat den hauptsächlichen Betrieb in Europa und Nordamerika, wächst aber weiterhin, indem es vielversprechende aufkommende Regionen wie Brasilien, China, Indien, Südamerika und den Golf erschließt. Das Unternehmen besitzt eine starke Position in der küstennahen Windenergie mit insgesamt fast 2.800 MW, einschließlich drei Projekten entlang der französischen Küste mit 1.500 MW Gesamtkapazität und einem 450 MW küstennahen Windprojekt im Vereinigten Königreich. EDF Renewables betreibt mehr als 800 MW küstennahe Windkapazität mit drei Projekten: C-Power (325 MW) in Belgien, Teesside (62 MW) und Blyth (41,5 MW) im Vereinigten Königreich, und Betrieb sowie Wartung von 400 MW küstennahen Windkapazitäten mit dem kürzlichen Erwerb einer in Deutschland ansässigen Firma, die auf diese Aktivität spezialisiert ist. EDF Renewables entwickelt, baut, betreibt und wartet erneuerbare eigene Energieprojekte und für Drittparteien. Die meisten internationalen Tochtergesellschaften tragen den EDF Renewables Markennamen. EDF Renewables ist die sich auf die Entwicklung von Solar- und Windenergie spezialisierte Tochtergesellschaft der EDF-Gruppe.

Weitere Informationen finden Sie unter www.edf-renewables.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edf-renewables und auf Twitter (@EDF_RE in Französisch und @EDF_Renewables in Englisch).

Über Shell New Energies

Shell hat als Ziel, Elektrizität zu einem bedeutenden Geschäftsteil von Shell zu machen, von der Gewinnung zum Einkauf, Verkauf und der direkten Lieferung von Elektrizität zum Kunden. Unser neues Energiegeschäft strebt nach dem Einsatz der Unternehmensstärken in einem schnell wachsenden und kommerziellen Teil der Energieindustrie wie küstennahem Wind in den USA.

Shell trat zuerst 2001 in das landseitige Windgeschäft in den USA ein. Heute haben wir Beteiligungen in fünf küstennahen Windenergieprojekten in Nordamerika und einem küstennahen Windpark in Europa. Insgesamt ist unser Anteil an der Energiekapazität aus diesen Projekten mehr als 400 Megawatt (MW). Shell hat auch eine 20%ige Beteiligung am Blauwwind Konsortium, das die Borssele 3 und 4 Windparks entlang der holländischen Küste bauen und betreiben wird. Die Windparks sind so gestaltet, dass sie eine installierte Gesamtkapazität von 731,5 MW haben, genug um zirka 825.000 holländische Haushalte mit Energie zu versorgen. Shell ist ein 50%iger Anteilseigner der Mayflower Wind Energy LLC, die der vorläufige Gewinner von Block 0521 in Massachusetts in den USA ist. Die Pachtfläche könnte in Massachusetts eine generierte Gesamtkapazität von zirka 1,6 Gigawatt (GW) unterbringen, genug um mehr als 680.000 Häuser jedes Jahr mit sauberer Elektrizität zu versorgen.

https://www.shell.com/newenergies

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005971/de/

Contacts:

Anfragen:

EDF Renewables North America

Sandi Briner +1 858-521-3525

MediaRelations@edf-re.com

EDF Renewables

Manon de Cassini-Hérail +33 (0)1 40 90 48 22

manon.decassini-herail@edf-en.com

Shell Medienbeziehungen

Shell International +44 (0) 20 7934 5550

Shell U.S. +1 832 337 4355