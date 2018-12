Einen Tag nach der Bekanntgabe des Rückzugs der US-Truppen aus Syrien hat Verteidigungsminister Mattis seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Einen Tag nach der Ankündigung eines Truppenabzugs aus Syrien durch US-Präsident Donald Trump hat Verteidigungsminister Jim Mattis seinen Rücktritt angekündigt. In einem Brief an Trump nannte Mattis am Donnerstag Meinungsverschiedenheiten als Grund für seinen Schritt: "Sie haben das Recht auf einen Verteidigungsminister, dessen Ansichten mehr auf einer Linie mit Ihren Ansichten sind." Es sei für ihn deswegen "richtig", von seinem Amt zurückzutreten. Here's Mattis' resignation letter, per the Pentagon pic.twitter.com/YAvmgaJ82Z

- Jared Keller (@jaredbkeller) December 20, 2018