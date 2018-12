Audi galt als Innovationsschmiede von Volkswagen. Nun droht der Autobauer ausgerechnet bei der Zukunft der Mobilität den Anschluss zu verlieren. Die AG will wieder angreifen - ein Kraftakt mit ungewissem Ausgang.

Es klang alles so hoffnungsvoll. Audi und Porsche würden bei Elektroautos eng zusammenarbeiten, verkündeten die beiden Tochterunternehmen des Volkswagen-Konzerns Anfang 2018. Hohe Millionensummen ließen sich so sparen, versprachen die Manager in den Zentralen in Ingolstadt und Stuttgart.

Gerade mal zehn Monate später zeigt das Bündnis tiefe Risse. Entwickler bei Porsche beschweren sich bitter über die Kollegen bei Audi. Die sollen dem Sportwagenbauer für sein erstes Elektroauto namens Taycan einen sogenannten Stauassistenten liefern. Er soll den Wagen bei niedrigen Geschwindigkeiten eigenständig auf Kurs halten - ein erster Schritt auf dem Weg zum selbstfahrenden Auto. Porsche will den Taycan eigentlich in gut einem Jahr auf den Markt bringen. Doch es gibt ein gravierendes Problem: Audi bekommt den Fahrassistenten wohl nicht rechtzeitig fertig.

Für Porsche ist das ein übler Rückschlag. Mit dem Taycan wollte das Unternehmen im kommenden Jahr endlich zum E-Auto-Pionier Tesla aufschließen, der seine Fahrzeuge schon seit viereinhalb Jahren mit Autopilot verkauft. Trotz einiger aufsehenerregender Unfälle leisten diese inzwischen Erstaunliches: Vor wenigen Wochen erst stoppte die Polizei in den USA einen Tesla-Fahrer, weil der sich schlafend in seinem Auto nach Hause kutschieren ließ - mit 112 Kilometern pro Stunde.

Bei einem Porsche sind solche Szenen auf absehbare Zeit nicht zu erwarten: Der Taycan werde "für das autonome Fahren vorbereitet" sein, sagt Unternehmenschef Oliver Blume vorsichtig. Er wird zunächst wohl nur die nötige Hardware an Bord haben, die passende Software soll dann irgendwann folgen - wenn Audi denn mal fertig ist.Die Verzögerung ist symptomatisch für die Versäumnisse des Ingolstädter Autobauers. Seit Jahrzehnten wirbt er für seine Fahrzeuge mit dem Slogan "Vorsprung durch Technik", lange hat er das Versprechen auch tatsächlich eingelöst. Als eines der ersten Unternehmen überhaupt rüstete Audi Autos mit Allradantrieb aus, war Pionier beim Aluminium-Leichtbau und versah die Wagen obendrein noch mit wegweisendem Design.

Vom einstigen Glanz ist heute kaum noch etwas übrig. Stattdessen fährt Audi den wichtigsten Trends mit großem Rückstand hinterher. Zuletzt brach der Absatz in Europa um 40 Prozent ein, weil es der Hersteller nicht schafft, die Abgaswerte seiner Neuwagen nach den seit Kurzem gültigen Vorschriften zu messen und zu dokumentieren. Auch auf dem weltweit wichtigsten Automarkt China fällt Audi zurück. Mangels eines eigenen Elektromodells profitiert das Unternehmen nicht vom dortigen Boom der neuen Antriebstechnik.

Als führend sah sich Audi zuletzt vor allem bei der Entwicklung angeblich klimafreundlicher Dieselfahrzeuge. Tatsächlich aber war Ingolstadt eher das Zentrum der Motormanipulationen und der Vertuschungen, der langjährige Audi-Chef Rupert Stadler verbrachte deshalb zuletzt sogar einige Monate in Untersuchungshaft.

Audi steht damit stellvertretend für die Probleme der deutschen Vorzeigebranche. Schließlich agierten auch Ingenieure bei BMW und Mercedes oder bei Zulieferern wie Bosch und Continental im Glauben an den "Vorsprung durch Technik". Mehr noch: Der 1971 ins Leben gerufene Slogan, so formulierte es die britische Tageszeitung "Guardian", "wurde das Motto einer Nation, die ihre Nazi-Vergangenheit überwand und sich neu erfand als ein Inbegriff für Qualität, Effizienz, Fortschritt und Technologie".

Große Taten statt großer Worte

Nun aber hadern Hersteller und Zulieferer mit der neuen Autowelt, in der elektrisch und autonom gefahren wird. Im Geschäft mit Batterieautos spielt derzeit allenfalls BMW eine vorzeigbare Rolle (siehe Grafik). Der Münchner Konzern hat seine i-Reihe immerhin schon 2013 gestartet, technisch führend ist er aber nicht. "Den drei großen Premiumherstellern BMW, Audi und Mercedes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...