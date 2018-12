Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DBK: Deutsche Bank am 20.12. -7,04%, Volumen 170% normaler Tage , WDI: WireCard am 20.12. -5,30%, Volumen 142% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 20.12. -3,61%, Volumen 146% normaler Tage , DB1: Deutsche Boerse am 20.12. 0,05%, Volumen 121% normaler Tage , MRK: Merck KGaA am 20.12. 0,13%, Volumen 91% normaler Tage , HEN3: Henkel am 20.12. 1,12%, Volumen 124% normaler Tage , DAX: -1,44% Aktie Symbol SK Perf. Henkel HEN3 97.480 1.12% Merck KGaA MRK 93.600 0.13% Deutsche Boerse DB1 104.900 0.05% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...