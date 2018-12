Der amerikanische Düngemittelkonzern The Andersons Inc. (ISIN: US0341641035, NASDAQ: ANDE) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,17 US-Dollar aus. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 3 Prozent. Die Aktionäre erhalten die Auszahlung am 23. Januar 2019 (Record date: 2. Januar 2019). Der Konzern zahlt seit 89 Quartalen, seit dem Börsenlisting am 20. Februar 1996, in ununterbrochener Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...