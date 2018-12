Der erste Warnschuss für den Dow Jones Index erfolgte zu Beginn dieses Jahres mit einem Kursrücksetzer vom Rekordhoch bei 26.616 Punkten auf 23.371 Zähler. Zwar konnte sich das Barometer anschließend wieder langsam hocharbeiten, dass sich in den sukzessiven Kursgewinnen der letzten Monate wiedergefunden hat. Anfang Oktober scheiterte das Barometer schließlich mit einem nachhaltigen Ausbruch über seine Januarhochs und rutschte erneut an die Februartiefstände ab. In dieser Woche wurde auch diese Unterstützung aufgegeben, sodass nun ein astreines Doppelhoch auf Jahresbasis entstanden ist, aber per Wochenschlusskurs noch bestätigt werden sollte. Davon ist auszugehen, Short-Positionen sollten für 2019 im Depot übergewichtet werden. Besonders zu schaffen macht der US-Wirtschaft der kürzlich angehobene Leitzins, dieser bewegt sich nur in einer Spanne zwischen 2,25 und 2,50 Prozent.

