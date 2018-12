Chinas Aufschwung stößt offenbar an Grenzen und sein Angebot für eine vertiefte Zusammenarbeit mit Europa ist vergiftet. Nicht nur deswegen sollte die EU sich auf keinen Fall dem Regime in Peking zu Füßen werfen.

China bekommt von Europa endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient. Einerseits ist es eine alte Kulturnation mit über einer Milliarde Bewohnern, die schon deshalb interessant für uns ist. Überdies ist die Wirtschaft des Landes schnell gewachsen und stellt einen großen Markt für europäische Investitions- und Konsumgüter dar.

Andererseits ist das Wettbewerbsverhalten der chinesischen Firmen auf den Weltmärkten oftmals sehr rüde und unfair, geistige Eigentumsrechte zählen nicht viel, und der chinesische Staat subventioniert seine Betriebe zum Teil massiv. Hinzu kommen zahlreiche und immer häufiger werdende Menschenrechtsverletzungen und Aggressionen den Nachbarn gegenüber.

Zusätzlich droht das Verhalten chinesischer Investoren in Afrika und die sogenannte "Belt and Road Initiative", also ein großes Infrastruktur-Investitionsprogramm mit chinesischen Krediten an Entwicklungsländer in Asien und Afrika, das - anders als von China propagiert - die betroffenen Länder in starke und einseitige Abhängigkeiten gegenüber dem Reich der Mitte zu bringen.

Schließlich fällt auf, dass der wirtschaftliche Aufschwung offenbar an eine Grenze stößt. Zwar wächst die chinesische Volkswirtschaft weiterhin, aber die totale Faktorproduktivität ist zwischen 2007 und 2012, den letzten Jahren mit verfügbaren Daten, um durchschnittlich etwas über ein Prozent pro Jahr gefallen. Inwieweit dies mit der offenbar wieder stärkeren Einflussnahme des Staates beziehungsweise der Kommunistischen Partei in die Wirtschaftsabläufe zu tun hat, kann nur gemutmaßt werden. Der Handelskrieg mit der USA dürfte die Wachstumsaussichten aber nicht verbessern.

All dies sollte europäischen Entscheidungsträgern und Analysten schon Anlass genug sein, einmal genauer hinzuschauen. In dieser Woche gab es überdies zwei deutliche Signale aus China. Erst hielt Präsident Xi Jinping eine Rede zum vierzigsten Jahrestag der Reformen Deng Xiapings, in der er die Partei in den Mittelpunkt stellt und westlichen ...

