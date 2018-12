The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US02361DAT72 AMEREN ILLINOIS CO. 18/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US260543BX04 DOW CHEM. 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US29874QAF19 EUR. BK REC.DEV.98/18ZERO BD01 BON ZAR N

CA XFRA US912828RY80 US TREASURY 2018 BD01 BON USD N

CA 1E02 XFRA XS0083589233 ESKOM HLD. SOC 98/18 ZERO BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS0085675493 BNG BK 98/18 ZERO MTN BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS0086358628 EIB EUR. INV.BK98/18ZOMTN BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS0205935470 ROYAL BK SCOTLD 04/UND. 1 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1038803190 FRANSHION BRILLIANT 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1589406633 GOLDMAN S.GRP 17/18 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JV17 DZ BANK CLN E.8444 METRO BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JV25 DZ BANK CLN E.8445 DAI BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JV33 DZ BANK CLN E.8446 CBK BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JYJ5 DZ BANK CLN E.8529DBK BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB01Y54 LBBW HPF 15/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US05348EAN94 AVALONBAY COMM. 2020 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA USG7420TAD84 RECKITT BEN. 17/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU0507EAA20 AXA EQ.HLDG 18/23 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU0507EAD68 AXA EQ.HLDG 18/48 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0287015787 ICBC STAND.BK 07/18 BD02 BON USD N

CA RYSB XFRA XS0323734961 ROYAL BK SCOT. 07/UND.FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0975320879 GPB EUROBOND FIN.13/23MTN BD02 BON USD N

CA 8EFA XFRA DE000A1CRY69 ENERGIEKONTOR ANL.10/20 BD03 BON EUR N

CA DMRA XFRA DE000A1YDDY4 DEMIRE DT.MTS.RE WDL13/18 EQ00 EQU EUR N