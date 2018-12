The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1FJM3 ERSTE GP BNK 15-19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AT000B120183 ERSTE GP BNK 13/18MTN1234 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0E6C37 ROYAL BK SCOTLD 05/UND. 2 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0L06A4 MITTELBR.SPK. IS.R.13 BD00 BON EUR N

CA RT9A XFRA DE000A11QGV1 RAG STIFTUNG 14/18 BD00 BON EUR N

CA ZM9F XFRA DE000A13R5K3 PCC SE ITV.14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1YCQW2 ENERG.FINANZ ANL.13/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL7455 NORDLB IS. 08/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JUV8 DZ BANK CLN E.8404 GS BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JXC2 DZ BANK CLN E.8489 METRO BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JXE8 DZ BANK CLN E.8491 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JYW8 DZ BANK CLN E.8541 BSKT BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1P63 LB.HESS.-THR. E1108/004 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2CM2 LB.HESS.-THR. 0511B/004 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4BT5 LB.HESS.THR.CARRARA12V/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA US912828A750 US TREASURY 2018 BD00 BON USD N

CA XFRA US912828U998 US TREASURY 2018 BD00 BON USD N

CA XFRA USG7420TAC02 RECKITT BEN. 17/22 REGS BD00 BON USD N

CA S9AB XFRA USG7945EAN51 SEADRILL LTD. 13/20 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU31333AB03 FREEDOM MORTG. 18/25 REGS BD00 BON USD N

CA 1OPB XFRA BE6254444787 ORPEA BELGIUM 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA CA055974AA71 BMO CAP.TR. II 2107 FLR A BD01 BON CAD N

CA SREL XFRA DE000A1Z42P5 SOREAL 15/18 1 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4NX9 HSH NORDBANK FZ 19 14/19 BD01 BON EUR N